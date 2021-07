Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Το πρώτο παιδί του ζεύγους, ο Γουίλφρεντ, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2020.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, η 33χρονη Κάρι σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε ότι αισθάνεται «απίστευτα ευλογημένη» αλλά και «πολύ αγχωμένη» που είναι ξανά έγκυος. Αποκάλυψε επίσης ότι στις αρχές του έτους απέβαλε, γεγονός που την λύπησε βαθύτατα.

Το ζεύγος, που παντρεύτηκε σε μυστική τελετή τον Μάιο, αναμένει τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του τον Δεκέμβριο. Εκτός από τον μικρό Γουίλφρεντ, ο Μπόρις Τζόνσον έχει τουλάχιστον άλλα πέντε παιδιά από προηγούμενους γάμους και σχέσεις του.

Prime Minister Boris Johnson and Carrie Johnson are expecting their second child after suffering a miscarriage at the beginning of the year



For more on this and other news visit https://t.co/8OWd2TvLrt