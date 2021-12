Ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για το Brexit Ντέιβιντ Φροστ παραιτήθηκε λόγω της “πολιτικής κατεύθυνσης” της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, γραφει η εφημερίδα Mail on Sunday.

“Ο Λόρδος Φροστ υπέβαλε την παραίτησή του πριν από μια εβδομάδα – αλλά πείστηκε να μείνει μέχρι τον Ιανουάριο”, αναφέρει η εφημερίδα στο Twitter.

EXCLUSIVE: Brexit minister Lord Frost walks out on Boris: Panic in No10 as PM’s key ally quits https://t.co/gPnHb39X5Y