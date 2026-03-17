Βρετανία: Πάρτι σε κλαμπ και κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων πυροδότησαν επιδημία μηνιγγίτιδας με νεκρούς και δεκάδες κρούσματα

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Βρετανία λόγω σοβαρής έξαρσης μηνιγγίτιδας στην περιοχή του Κεντ. Η επιδημία φέρεται να συνδέεται με νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπερι, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι στις αρχές Μαρτίου και την κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Δύο άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από μηνιγγίτιδα, μία μαθήτρια λυκείου, η Τζούλιετ Κένι κι ένας 21χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ. Τουλάχιστον 11 ακόμη άτομα, ηλικίας 17 έως 21 ετών, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας από τους ασθενείς βρίσκεται σε κώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες (16.03.2026) οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κεντ θύμισαν έντονα την περίοδο της πανδημίας του COVID, καθώς φοιτητές με μάσκες σχημάτισαν ουρές – που σε ώρες αιχμής έφταναν τα 400 έως 500 άτομα – προκειμένου να λάβουν προληπτική αγωγή.

Οι αρχές προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, διανέμοντας προληπτικά αντιβιοτικά σε χιλιάδες φοιτητές και νέους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φόβοι για εξάπλωση της νόσου

Σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, τα κρούσματα δεν περιορίζονται πλέον στο Καντέρμπερι, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά και σε σχολεία σε γειτονικές περιοχές, όπως το Άσφορντ και το Γουίτσταμπλ. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η νόσος ενδέχεται να έχει ήδη εξαπλωθεί και πέρα από την κομητεία, καθώς χιλιάδες φοιτητές μετακινήθηκαν το Σαββατοκύριακο προς τις οικογένειές τους, ενόψει της Ημέρας της Μητέρας.

Την ίδια στιγμή οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες στο Club Chemistry στο Κάντερμπερι, όπου ενδέχεται να ξεκίνησε η διασπορά και καλούν χιλιάδες νέους που μπορεί να βρέθηκαν στον χώρο τις 5, 6 ή 7 Μαρτίου να εμφανιστούν ώστε να λάβουν προληπτική θεραπεία. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, στο διάστημα αυτό περισσότερα από 2.000 άτομα είχαν επισκεφθεί το κλαμπ.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν όσους ήρθαν σε επαφή με κρούσματα, ιχνηλατώντας τις κινήσεις τους από κλαμπ και πάρτι μέχρι εστίες και σχολεία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων να συνέβαλε στην ταχύτερη μετάδοση καθώς δύο κορίτσια, που λέγεται ότι βρέθηκαν στο κλαμπ και μοιράζονταν τσιγάρα μεταξύ τους, εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Έντονη κριτική στις υγειονομικές υπηρεσίες για καθυστερημένη αντίδραση

Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την καθυστέρηση στην ενημέρωση του κοινού. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) παραδέχθηκε ότι είχε γνώση συρροής κρουσμάτων μία ημέρα πριν την επίσημη ανακοίνωση, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από γονείς και φοιτητές.

Ειδικοί και γονείς επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση αυτή ενδέχεται να επέτρεψε τη διασπορά, καθώς πολλοί φοιτητές ταξίδεψαν για να περάσουν τη Γιορτή της Μητέρας με τις οικογένειές τους.

Οι αρχές έχουν ήδη αποστείλει οδηγίες σε περίπου 16.000 φοιτητές και εργαζομένους του Πανεπιστημίου του Κεντ, ενώ όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα καλούνται να λάβουν άμεσα θεραπεία, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Παράλληλα, όσοι επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου καλούνται να προσέλθουν σε ειδικά ιατρεία για προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών.

Η μηνιγγίτιδα προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, εμετούς και εξανθήματα που δεν υποχωρούν με πίεση. Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πρώτα σημάδια μοιάζουν με αυτά ενός απλού κρυολογήματος, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη διάγνωση.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ορισμένα από τα κρούσματα έχουν ταυτοποιηθεί ως μηνιγγίτιδα τύπου Β. Το συγκεκριμένο στέλεχος καλύπτεται από εμβολιασμό που χορηγείται κυρίως σε βρέφη από το 2015, αφήνοντας όμως ένα μεγάλο μέρος των εφήβων και ενηλίκων χωρίς πλήρη προστασία.

Παράλληλα, η εμβολιαστική κάλυψη για άλλους τύπους μηνιγγίτιδας στους εφήβους παραμένει κάτω από τα επίπεδα συλλογικής ανοσίας.

Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι νέοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης κοινωνικής ζωής και των στενών επαφών, που ευνοούν τη μετάδοση της νόσου. Όπως σημειώνεται, η διασπορά μπορεί να ενισχυθεί μέσω στενής επαφής, ακόμη και με φιλιά, γεγονός που καθιστά αναγκαία την τήρηση αποστάσεων.

Στο Πανεπιστήμιο του Κεντ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, με ακυρώσεις εξετάσεων και μεγάλες ουρές φοιτητών που προσέρχονται για να λάβουν αντιβιοτικά. Παράλληλα, εικόνες από την περιοχή δείχνουν ασθενοφόρα και προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό να μεταφέρουν ασθενείς από φοιτητικές εστίες.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν όσους εμφανίζουν συμπτώματα να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.