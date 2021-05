Η βρετανίδα ακτιβίστρια του κινήματος Black Lives Matter, Σάσα Τζόνσον, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας πυροβοληθεί στο κεφάλι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο νότιο Λονδίνο. Η 27χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος Taking the Initiative.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έκανε έκκληση για μάρτυρες μετά τον εντοπισμό από αστυνομικούς μιας γυναίκας, που όπως είπαν φαίνεται να είναι 20άρα, η οποία έφερε τραύμα από σφαίρα, στο Πέκαμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, την οποία δεν κατονόμασαν, παραμένει στο νοσοκομείο και φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή της.

Black Lives Matter activist Sasha Johnson ‘in critical condition after suffering gunshot wound to the head’ https://t.co/gLY5LDUue3