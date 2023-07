Στη Βρετανία βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όπου είχε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο Τζο Μπάιντεν πριν τη συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο τα είπε και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με τιμές από τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Γουίνδσορ και στη συνέχεια ξεκίνησε η συνάντησή των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στο επίκεντρο της συνάντησής τους θα είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν επιθεώρησε τη Φρουρά της Τιμής ενώ συνοδευόταν από τον Βασιλιά Κάρολο.

Οι δύο άνδρες κάθισαν για τσάι στο Κάστρο του Γουίνδσορ, πριν ο Βασιλιάς Κάρολος δείξει στον Μπάιντεν έκθεση στο Λευκό Σαλόνι με αντικείμενα από τη Βασιλική Συλλογή που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

