“Γονατίζει” και την Βρετανία ο κορονοϊός, με εκατοντάδες νέους θανάτους να ανακοινώνονται σήμερα, Παρασκευή 03.04.2020.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο κορονοϊός “πήρε” 684 ανθρώπινες ζωές σε μια μόλις μέρα.

Αυτό σημαίνει πως ο συνολικός αριθμός των νεκρών “εκτινάχθηκε” σε 3.605 από 2.971 που ήταν ο προηγούμενος απολογισμός.

Νωρίτερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε πως θα παραμείνει σε οικειοθελή καραντίνα, μια εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε πως έχει βρεθεί θετικός στον κορονοϊό.

Να σημειωθεί πως τα συνολικά κρούσματα έχουν ξεπεράσει πια τις 38.000…

Εν τω μεταξύ, όπως σας είχε ενημερώσει εδώ και μέρες το newsit.gr, η Βασίλισσα Ελισάβετ θα απευθυνθεί στον βρετανικό λαό με αφορμή την δοκιμασία του φονικού ιού.

Η ημερομηνία δεν είχε γίνει γνωστή, ωστόσο σήμερα, Παρασκευή 03.04.2020, ανακοινώθηκε πως το μήνυμά της θα μεταδοθεί την ερχόμενη Κυριακή, 05.04.2020, στις 22:00 το βράδυ (σ.σ. ώρα Ελλάδος).

“Η αυτού υψηλότητα, Βασίλισσα Ελισάβετ, μαγνητοσκόπησε ένα ειδικό μήνυμα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία σχετικά με το ξέσπασμα του κορονοϊού. Το τηλεοπτικό διάγγελμα θα μεταδοθεί στις 20:00 (σ.σ. ώρα Αγγλίας) την Κυριακή, 5 Απριλίου του 2020”, τόνισε σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

BREAKING: Buckingham Palace says the Queen will address the nation this weekend with a special broadcast at 8pm on Sunday 5 April to the UK and the Commonwealth in relation to the #coronavirus outbreak.



Get the latest on #COVID19: https://t.co/ApsUm7l4hc pic.twitter.com/JgZxIR5Rr4