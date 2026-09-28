Βρετανία: Εξετάζουν ιρανικό ή ρωσικό «δάκτυλο» πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην αμερικανική αεροπορική βάση Φέρφορντ

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Βρετανία για το «πολύ σοβαρό» περιστατικό της Κυριακής (27.09.2026) στην αεροπορική βάση Φέρφορντ των ΗΠΑ, την οποία χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για τις επιχειρήσεις τους στο Ιράν. Πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία.

Κατά πόσο το Ιράν ή η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις συλλήψεις πέντε υπόπτων που φέρεται να σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση στη βάση της RAF Φέρφορντ στη Βρετανία την οποία χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για τις επιχειρήσεις τους στο Ιράν, διερευνά η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένοπλοι αξιωματικοί εντόπισαν εκρηκτικά σε τρία λευκά φορτηγά που ήταν σταθμευμένα σε απόσταση λίγων λεπτών από τη βάση Φέρφορντ της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στο Γκλόστερσαϊρ, ενώ δεκάδες κατοικίες στη γύρω περιοχή εκκενώθηκαν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άνδρες κατηγορούμενοι για τρομοκρατία και ανακρίθηκαν το πρωί της Δευτέρας (28.09.206)

Εικόνες που κυκλοφόρησαν την Κυριακή έδειχναν άντρες χωρίς μπλούζες να είναι δεμένοι με χειροπέδες σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο, αφού η αστυνομία έλαβε αναφορές για τρία ύποπτα φορτηγά που κινούνταν προς την RAF Φέρφορντ στο Γκλόστερσaϊρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι φαίνεται να σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» και ότι βρίσκονταν υπό έρευνα από βρετανικές και αμερικανικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 BREAKING: Major incident near RAF Fairford.



I’m reporting from the police cordon, where armed officers are on scene following arrests over suspected explosives offences. pic.twitter.com/G9ehsPxaRx — TH101UK 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Truthhurts101UK) September 27, 2026

Ωστόσο, μια αγρότισσα, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι εκείνη ειδοποίησε την αστυνομία, αφού είδε μια ομάδα «ανδρών με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα» να τρέχει προς τα χωράφια.

Οι Βρετανοί ερευνητές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει δημοσίως ποιον θεωρούν υπεύθυνο για την υπόθεση. Πηγή που γνωρίζει την έρευνα δήλωσε, ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters ότι εξετάζεται ως πιθανότερο ενδεχόμενο ένα κίνητρο που συνδέεται με το Ιράν. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ρωσικής επιχείρησης δολιοφθοράς, καθώς και την πιθανότητα ισλαμιστικής τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε στο BBC News τη Δευτέρα ότι δεν θα προχωρήσει σε εικασίες σχετικά με τα κίνητρα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόσθεσε, όμως, αναφερόμενος γενικότερα στην απειλή που προέρχεται από το Ιράν:

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιες οργανώσεις του επιθυμούν να μας βλάψουν. Γνωρίζουμε ότι μισούν τη δημοκρατία μας και γνωρίζουμε ότι συχνά πρέπει να αποτρέπουμε ιρανικές προσπάθειες να απειλήσουν είτε τα συμφέροντά μας είτε, πράγματι, τους συμμάχους μας».

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή σχέδια επιθέσεων στη Βρετανία και αλλού.

Η βάση αποκλεισμένη από την αστυνομία

Η βρετανική κυβέρνηση είχε δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βομβαρδιστικά που σταθμεύουν στο στη βάση της RAF Φέρφορντ, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων που επιτίθεντο σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Αστυνομία στη RAF Φέρφορντ των ΗΠΑ στη Βρετανία / REUTERS / Toby Shepheard

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενημερώνεται τακτικά για το περιστατικό και ότι την Κυριακή ακύρωσε τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία τον Ιούλιο να μην επιτρέψει στα αμερικανικά βομβαρδιστικά να επιχειρούν από το Fairford, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση επιθέσεων θα αποτελεί νόμιμο στόχο.

Στο Φέρφορντ, η αστυνομία έχει δημιουργήσει ζώνη αποκλεισμού σε ακτίνα 400 μέτρων γύρω από τη βάση και έχει απομακρύνει τους κατοίκους από 85 σπίτια.

Την Κυριακή, ένα ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών εθεάθη να επιχειρεί γύρω από τα τρία λευκά φορτηγά, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη βάση. Ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούσαν την κύρια είσοδο, ενώ μεγάλα μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν για να αποκλειστούν άλλα σημεία πρόσβασης.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν επίσης σε άλλες αμερικανικές βάσεις στη Βρετανία.