Βρέθηκε οστό που μπορεί να λύνει έγκλημα 57 ετών – Η ιστορία της Μιούριελ Μακέι που την απήγαγαν κατά λάθος αντί της συζύγου του μεγιστάνα Μέρντοχ

Η ιστορία της Μιούριελ Μακέι θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας θρίλερ αλλά δυστυχώς για την ίδια και τους δικούς της ανθρώπους, είναι μια πραγματική τραγωδία που στοιχειώνει την οικογένεια εδώ και 57 χρόνια. Τώρα, ένα οστό που βρέθηκε στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου, τους δίνει ελπίδες να μάθουν την αλήθεια, έστω και με καθυστέρηση μεγαλύτερη του μισού αιώνα.

Σύμφωνα με το SkyNews, κατά την αναζήτηση των λειψάνων της Μιούριελ Μακέιπου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την οικογένειά της, βρέθηκε ένα οστό σε βάθος περίπου ενός μέτρου, στην πίσω αυλή ενός πρακτορείου στοιχημάτων, στο ανατολικό Λονδίνο. Οι ερευνητές που εργάζονται για λογαριασμό της οικογένειας, έκαναν έρευνες στο σημείο μετά από πληροφορίες ότι είχε ταφεί εκεί το άψυχο σώμα της.

Μια ομάδα της αστυνομικής εγκληματολογικής υπηρεσίας βρίσκεται στον τόπο του ευρήματος και έχει αρχίσει να εξετάζει το οστό, το οποίο έχει μήκος 23 εκατοστά και πλάτος 5 εκατοστά.

Ο εγγονός της αδικοχαμένης γυναίκας λέει ότι η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί τόπος εγκλήματος. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Η αστυνομία έχει λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με την ανακάλυψη ενός οστού στον κήπο μιας κατοικίας στην οδό Bethnal Green Road, στο Hackney. Το οστό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας ανεξάρτητης έρευνας».

«Αστυνομικοί βρίσκονται πλέον στον τόπο του συμβάντος και διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευσή του».

Ο εγγονός της Μιούριελ, Μαρκ Ντάιερ, δήλωσε: «Θα ήταν υπέροχο να λυθεί αυτό το φρικτό μυστήριο για όλη την οικογένειά μας και για όλους όσους ενδιαφέρθηκαν αρκετά ώστε να παρακολουθήσουν την ιστορία μας».

«Μετά από τέσσερα χρόνια εντατικής έρευνας φτάσαμε εδώ και περιμένουμε να μάθουμε αν το οστό είναι ανθρώπινο. Βρέθηκε σε ένα σημείο που μας είχαν υποδείξει να ψάξουμε πέρυσι».

Η απίστευτη ιστορία της Μιούριελ Μακέι

Η Μιούριελ Μακέι, 55 ετών, ήταν η σύζυγος του Άλικ Μακέι, του αναπληρωτή του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, όταν απήχθη από τους αδελφούς Άρθουρ και Νιζαμοντίν Χοσέιν από το σπίτι της στο Γουίμπλεντον, λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 1969.

Μπέρδεψαν τη Μιούριελ με τη σύζυγο του Μέρντοχ, Άννα, την κράτησαν στο ερειπωμένο αγρόκτημά τους στο Χερτφορτσάιρ και απαίτησαν ένα εκατομμύριο λίρες για την ασφαλή επιστροφή της.

Τελικά τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν στο Όλντ Μπέιλι για τη δολοφονία της Μιούριελ, σε μια από τις πρώτες δίκες για δολοφονία χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για το πτώμα του θύματος. Ποτέ όμως δεν αποκάλυψαν την τύχη της Μιούριελ.

Ομολόγησε μετά από μισό αιώνα

Πριν από πέντε χρόνια, η οικογένεια του θύματος εντόπισε τον έναν από τους δύο αδελφούς, τον Νιζαμοντίν στη γενέτειρά του. Ο ηλικιωμένος πλέον αδελφός τελικά ομολόγησε ένα έγκλημα που πάντα αρνούταν.

Ο Νιζάμ, που σήμερα είναι 79 ετών, τους είπε ότι η Μιούριελ είχε καταρρεύσει και πέθανε από κρίση λίγες μέρες μετά και ότι την έθαψε στο αγρόκτημα, δείχνοντας παλιές φωτογραφίες και χάρτες και υποδεικνύοντας ένα ακριβές σημείο «τρία μέτρα από το φράχτη».

Με βάση τα λεγόμενά του, η Scotland Yard ξανάνοιξε την έρευνα και έσκαψε δύο φορές στο αγρόκτημα. Ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της Μιούριελ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Νιζάμ είχε άδικο ή δεν έλεγε την αλήθεια.

Η νέα πληροφορία για το πρακτορείο στοιχημάτων που τελικά βρέθηκε το οστό

Πέρυσι, η οικογένεια πρόσφερε αμοιβή 1 εκατομμυρίου λιρών για πληροφορίες και ήρθε σε επαφή με μία γυναίκα, την Χέιλι Φρέις. Είπε στους συγγενείς της Μιούριελ ότι ο πατέρας της που πλέον δε βρίσκεται στη ζωή γνώριζε τον έναν από τους δύο αδερφούς, τον Άρθουρ Χοσέιν ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του αποκάλυψε ότι ένας συνεργάτης είχε ξεθάψει το πτώμα της Μιούριελ και το είχε θάψει πίσω από το κατάστημα που σήμερα είναι πρακτορείο στοιχημάτων. Εκεί, που τώρα βρέθηκε το οστό δηλαδή…