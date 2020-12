Βρήκαν στην Τσεχία καρφί που πιστεύεται πως είναι από τη Σταύρωση του Ιησού (pic, vid)

Ένα αντικείμενο που ενδέχεται να σχετίζεται με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού ανακάλυψαν πρόσφατα αρχαιολόγοι σε μεσαιωνικό μοναστήρι στην Τσεχία. Πρόκειται για ένα «κομμάτι καρφιού μήκους έξι ιντσών» που βρέθηκε σε μια κοιλότητα στο θησαυροφυλάκιο της μονής Μίλεβ (Milev).

Το εν λόγω εύρημα, όπως αναφέρει το τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων (CTK), ήταν αποθηκευμένο σε ένα κουτί από ξύλο βελανιδιάς που χρονολογείται περίπου στον 4ο με 5ο αιώνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς το αντικείμενο παρέμεινε κρυμμένο όλα αυτά τα χρόνια καθώς το μοναστήρι όπου διατηρήθηκε, λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια των της Βοημίας και τα αρχεία του καταστράφηκαν.

Nail believed to be part of Cross of Christ discovered in Milevsko https://t.co/tWuflL8Xpi