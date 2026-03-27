Wall Street Journal: Ιρανικό χτύπημα σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία – Πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν

Ένας πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους. Αυτό είναι το δεύτερο, τουλάχιστον, πλήγμα στη βάση αυτή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Σε προηγούμενη επίθεση είχαν πάθει ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.