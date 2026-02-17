Warner Bros: «Όχι» στη νέα πρόταση της Paramount και διορία για καλύτερη συμφωνία μέχρι 23 Φεβρουαρίου

Συνέχεια στο θρίλερ της Warner Bros με την Paramount και το Netflix. Η Warner Bros. Discovery απέρριψε την τελευταία προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, αλλά δίνει στο στούντιο του Χόλιγουντ επτά ημέρες για να δει αν μπορεί να καταλήξει σε μια καλύτερη συμφωνία για την αγορά του ιδιοκτήτη του HBO Max και του franchise «Harry Potter», ανέφερε η Warner Bros.

Η Paramount πρότεινε ανεπίσημα μια ακόμη υψηλότερη τιμή μετοχής, 31 δολάρια ανά μετοχή, ανέφερε η Warner Bros., προφανώς δελεάζοντας το διοικητικό συμβούλιο να συμμετάσχει στο τραπέζι.

Ο αντίπαλος πλειοδότης έχει πλέον προθεσμία μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου για να υποβάλει την «καλύτερη και τελική προσφορά» του, την οποία το Netflix επιτρέπεται να αντιστοιχίσει βάσει των όρων της συμφωνίας συγχώνευσης, δήλωσε η Warner Bros την Τρίτη (17.02.2026.

«Για να είμαστε σαφείς, το Διοικητικό μας Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι η πρότασή σας είναι εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που είναι ανώτερη από τη συγχώνευση με το Netflix», ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros. Σάμιουελ Ντι Πιάτσα Τζούνιορ και διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζασλάβ σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount. «Συνεχίζουμε να συνιστούμε και να παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη συμφωνία μας με το Netflix».

Ένας ανώνυμος οικονομικός σύμβουλος της Paramount δήλωσε ότι η προσφορά τους θα αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εάν η Warner Bros συμφωνήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, και θα μπορούσαν να πάνε ακόμη υψηλότερα, ανέφερε η Warner Bros στην επιστολή, προσθέτοντας ότι τώρα αναμένει μια καλύτερη και τελική πρόταση που θα περιλαμβάνει μια τιμή πάνω από αυτό το ποσό.

Οι μετοχές της Paramount διεύρυναν τα κέρδη τους στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνοντας άνοδο 4,2%, ενώ η Warner Bros σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%.

Η τρέχουσα προσφορά της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Netflix προσφέρει 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τις δραστηριότητες στούντιο και streaming.

Η Warner Bros, η οποία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσφορές της Paramount για την αγορά ολόκληρης της εταιρείας, προχωρά με ψηφοφορία για την προσφορά της Netflix ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για τις υπηρεσίες στούντιο και streaming.

Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση της Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απόσχιση των δραστηριοτήτων καλωδιακής τηλεόρασης Discovery Global από την Warner Bros, η οποία περιλαμβάνει τα CNN, TLC, Food Network και HGTV, σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.