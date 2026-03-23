Washington Post: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «απομονωμένος και δεν απαντάει στα μηνύματα»

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους επί του Ιράν
Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTER

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει κάνει ακόμα την δημόσια εμφάνιση του από τότε που εκλέχτηκε, ενώ συνεχώς δημοσιεύονται φήμες για την κατάσταση της υγείας του.

Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντάει στα μηνύματα που του διαβιβάζονται», όπως αναφέρουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στην εφημερίδα «The Washington Post» κατά την 24η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους επί του Ιράν.

Ακόμα η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε το Σάββατο (21/3/2026) ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η ισραηλινή Μοσάντ και άλλοι φορείς πληροφοριών προσπαθούν να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση CNN: Το ρίσκο που παίρνει ο Τραμπ με το τελεσίγραφο προς το Ιράν και τη νέα «κόκκινη γραμμή»
Εάν ο πρόεδρος διατάξει επίθεση στα εργοστάσια, είναι πιθανό να προκαλέσει τα πιο έντονα ιρανικά αντίποινα μέχρι σήμερα, τα οποία θα μπορούσαν να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου
Εμπρησμός τριών ασθενοφόρων εβραϊκής οργάνωσης έξω από κτίριο συναγωγής στο Λονδίνο - «Βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» καταδικάζει ο Στάρμερ
Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη μίσους με αντισημιτικό χαρακτήρα - Δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού για τον εμπρησμό
Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης - Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του σκάφους
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους να έχει διαλυθεί - Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
