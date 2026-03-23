Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν – Μπαράζ επιθέσεων και στο Ισραήλ

Σε νέα φάση μπαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας. Το Ιράν απειλεί ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί για «νέες εκπλήξεις», ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε βομβαρδισμό γέφυρας – κλειδί στον νότιο Λίβανο, κίνηση που εκτιμάται ως προάγγελος χερσαίας εισβολής. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, ενώ με νέα χτυπήματα απάντησε η Τεχεράνη. Δείτε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην εβραϊκή οργάνωση Hatzolah πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προσθέτει ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.
«Ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της Εβραϊκής Κοινότητας στο Golders Green», αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία σε δήλωσή της. «Αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματικό έγκλημα μίσους κατά των Εβραίων.»
Η Hatzola είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Πλάνα δείχνουν τρία άτομα με κουκούλες να ρίχνουν βενζίνη στα οχήματα και να τα πυρπολούν.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση, ενώ αναμένεται να ηχήσουν οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ.
Ένας Ινδός υπήκοος που διαμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τραυματίστηκε από θραύσματα που έπεσαν, μετά την αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου πάνω από μια βιομηχανική περιοχή στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με τις αρχές.
Η αναχαίτιση έλαβε χώρα κοντά στην αεροπορική βάση Al Dhafra.
Το περιστατικό συνέβη αφότου το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αντιμετώπιζαν πυραυλικές επιθέσεις και εισερχόμενα drones από το Ιράν.
Εν τω μεταξύ, τόσο το Μπαχρέιν όσο και το Κουβέιτ εξέδωσαν συναγερμούς πυραύλων λόγω εισερχόμενων πυρών από το Ιράν. Δεν είναι γνωστό εάν προκλήθηκαν ζημιές από τις πυροβολισμοί.
Επίσης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε drones στην πλούσια σε πετρέλαιο Ανατολική Επαρχία του βασιλείου.
Πλάνα δείχνουν στήλες φωτιάς και καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, μετά από αεροπορική επίθεση.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το πρωί ότι εκτοξεύτηκαν δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, εκ των οποίων ένας αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.
Το τελεσίγραφο το οποίο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με υδρογονάνθρακες, φθάνει στη λήξη του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ενώ, την 24η ημέρα του πολέμου εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ διαμηνύει πως προετοιμάζεται για αρκετές «εβδομάδες» εχθροπραξιών ακόμη.
Αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει ως τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το θαλάσσιο πέρασμα, όπου η κίνηση των πλοίων έχει παραλύσει σχεδόν εντελώς, ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».
Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, την 24η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.