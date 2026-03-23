Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν – Μπαράζ επιθέσεων και στο Ισραήλ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, ενώ με νέα χτυπήματα απάντησε η Τεχεράνη
Εκρήξεις στον Λίβανο
Εκρήξεις στον Λίβανο / REUTERS / Karamallah Daher

Σε νέα φάση μπαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας. Το Ιράν απειλεί ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί για «νέες εκπλήξεις», ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε βομβαρδισμό γέφυρας – κλειδί στον νότιο Λίβανο, κίνηση που εκτιμάται ως προάγγελος χερσαίας εισβολής. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, ενώ με νέα χτυπήματα απάντησε η Τεχεράνη. Δείτε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή

07:11 | 23.03.2026
4 ασθενοφόρα που ανήκουν σε εβραϊκή οργάνωση πυρπολήθηκαν στο Λονδίνο

Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην εβραϊκή οργάνωση Hatzolah πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προσθέτει ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

«Ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της Εβραϊκής Κοινότητας στο Golders Green», αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία σε δήλωσή της. «Αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματικό έγκλημα μίσους κατά των Εβραίων.»

Η Hatzola είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα δείχνουν τρία άτομα με κουκούλες να ρίχνουν βενζίνη στα οχήματα και να τα πυρπολούν.

07:09 | 23.03.2026
Εντοπίστηκε νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του βόρειου Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση, ενώ αναμένεται να ηχήσουν οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ.

07:06 | 23.03.2026
Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από αναχαίτιση πυραύλου στα ΗΑΕ

Ένας Ινδός υπήκοος που διαμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τραυματίστηκε από θραύσματα που έπεσαν, μετά την αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου πάνω από μια βιομηχανική περιοχή στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αναχαίτιση έλαβε χώρα κοντά στην αεροπορική βάση Al Dhafra.

Το περιστατικό συνέβη αφότου το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αντιμετώπιζαν πυραυλικές επιθέσεις και εισερχόμενα drones από το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, τόσο το Μπαχρέιν όσο και το Κουβέιτ εξέδωσαν συναγερμούς πυραύλων λόγω εισερχόμενων πυρών από το Ιράν. Δεν είναι γνωστό εάν προκλήθηκαν ζημιές από τις πυροβολισμοί.

Επίσης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε drones στην πλούσια σε πετρέλαιο Ανατολική Επαρχία του βασιλείου.

07:03 | 23.03.2026
Πυρκαγιά μετά από επιθέσεις στο Καράτζ του Ιράν

Πλάνα δείχνουν στήλες φωτιάς και καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, μετά από αεροπορική επίθεση.

06:40 | 23.03.2026
Τραμπ: Αντίστροφη μέτρηση για το 48ωρο τελεσίγραφο – «Ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα σας αφανίζουμε»
Ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη
06:39 | 23.03.2026
Ο Ερυθρός Σταυρός ψάχνει για επιζώντες σε ισοπεδωμένο κτίριο στο Ιράν
06:25 | 23.03.2026
Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το πρωί ότι εκτοξεύτηκαν δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, εκ των οποίων ένας αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

06:17 | 23.03.2026
Επιμένει στο τελεσίγραφό του ο Τραμπ

Το τελεσίγραφο το οποίο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με υδρογονάνθρακες, φθάνει στη λήξη του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ενώ, την 24η ημέρα του πολέμου εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ διαμηνύει πως προετοιμάζεται για αρκετές «εβδομάδες» εχθροπραξιών ακόμη.

Αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει ως τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το θαλάσσιο πέρασμα, όπου η κίνηση των πλοίων έχει παραλύσει σχεδόν εντελώς, ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».

06:16 | 23.03.2026
Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, την 24η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

06:15 | 23.03.2026
Ισοπεδώθηκε γειτονιά στο Ιράν

Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

06:15 | 23.03.2026
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή: Εντείνεται η ανησυχία για την επόμενη φάση του πολέμου – Θάνατος και απειλές με «φόντο» τα Στενά του Ορμούζ
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν και θέτει έξι όρους την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μάρκ Ρούτε, δηλώνει «απόλυτα πεπεισμένος» πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα καταφέρει να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
06:14 | 23.03.2026
