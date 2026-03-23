Νύχτα κόλασης στη Μέση Ανατολή: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν – Μπαράζ επιθέσεων και στο Ισραήλ

4 ασθενοφόρα που ανήκουν σε εβραϊκή οργάνωση πυρπολήθηκαν στο Λονδίνο

Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην εβραϊκή οργάνωση Hatzolah πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προσθέτει ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

«Ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της Εβραϊκής Κοινότητας στο Golders Green», αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία σε δήλωσή της. «Αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματικό έγκλημα μίσους κατά των Εβραίων.»

Η Hatzola είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα δείχνουν τρία άτομα με κουκούλες να ρίχνουν βενζίνη στα οχήματα και να τα πυρπολούν.