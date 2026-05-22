Washington Post: Οι ΗΠΑ έχασαν τα μισά αντιπυραυλικά τους αποθέματα για να προστατεύσουν το Ισραήλ

Μεγάλο είναι το τίμημα σε εξοπλισμό για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς εξάντλησαν ένα σημαντικό μέρος του προηγμένου οπλοστασίου τους αντιπυραυλικής άμυνας προστατεύοντας το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Washington Post οι ΗΠΑ εκτόξευσαν πάνω από 200 αναχαιτιστικά THAAD προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους -περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου- ενώ το Ισραήλ διατήρησε μεγάλο μέρος του δικού του οπλοστασίου.

Τα δεδομένα φαίνεται να αποκαλύπτουν το μέγεθος της του βάρους που ανέλαβε η Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των επιθέσεων, την ώρα που το Ισραήλ έκανε αισθητά μικρότερη χρήση των δικών του συστημάτων αεράμυνας.

Όπως την Washington Post, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν λιγότερους από 100 αναχαιτιστικούς πυραύλους Arrow και περίπου 90 πυραύλους David’s Sling.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το Ιράν φέρεται να έχει εξουδετερώσει πάνω από 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQ-9 Reaper, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την αρχή της σύγκρουσης.

Οι ζημιές υπολογίζονται κοντά στο 1 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα πέμπτο του διαθέσιμου στόλου drones που διέθετε το Πεντάγωνο πριν από τον πόλεμο, όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά από τα UAV καταρρίφθηκαν από τα ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα ενώ βρίσκονταν σε αποστολή, ενώ άλλα καταστράφηκαν σε αμερικανικές βάσεις κατά τη διάρκεια πυραυλικών επιδρομών ή χάθηκαν εξαιτίας επιχειρησιακών δυσλειτουργιών. Τα στοιχεία αυτά αποδίδονται σε πρόσωπο που, σύμφωνα με το Bloomberg, διαθέτει άμεση γνώση των γεγονότων.

Παράλληλα, εκθέσεις του αμερικανικού Κογκρέσου αναφέρουν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχασαν ή υπέστησαν σοβαρές φθορές σε τουλάχιστον 42 αεροσκάφη στη διάρκεια του πολέμου, με το συνολικό κόστος των απωλειών σε στρατιωτικό εξοπλισμό να προσεγγίζει τα 2,6 δισ. δολάρια.