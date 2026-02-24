Washington Post: Πάνω από 150 μαχητικά αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή περιμένουν ένα «νεύμα» από τον Τραμπ

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει αυξήσει ραγδαία την παρουσία του κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας περισσότερα από 150 αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με την Washington Post.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα η συγκέντρωση των αεροσκαφών κοντά στο Ιράν ξεκίνησε από τότε που ο δεύτερος γύρος πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, έληξε χωρίς αποτέλεσμα στις 17 Φεβρουαρίου.

Η τρέχουσα παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών, από πριν τον πόλεμο του Ιράκ το 2003.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται μετά την απειλή του Προέδρου Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αν και δεν έχει διευκρινίσει τους στόχους μιας τέτοιας επίθεσης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά ότι η επίτευξή της θα απαιτήσει χρόνο.

Οι ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δήλωσαν ότι έχει ξεπεράσει τη στρατιωτική ενίσχυση που παρατηρήθηκε πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ανέφεραν ότι τα μέσα που συγκεντρώνονται υποδηλώνουν μια πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται στο πολεμικό πλοίο USS Gerald R. Ford, το οποίο εντοπίστηκε την Δευτέρα στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης.

Το Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή και η άφιξή του σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών αμερικανικών πλοίων βρίσκονται τώρα στην περιοχή.

«Το τεράστιο επίπεδο δύναμης που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να εκτελέσει ό,τι αποφασίσει ο Τραμπ — από μια παρατεταμένη, εξαιρετικά κινητική εκστρατεία έως πιο στοχευμένες, περιορισμένες επιθέσεις», δήλωσε η Ντάνα Στρούλ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι τώρα διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, ένα think tank που επικεντρώνεται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

«Θα χρειαστούν περισσότερα αεροσκάφη για μια εκτεταμένη επίθεση»

Εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία που θα διαρκέσει εβδομάδες, θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας αναγνώρισαν τη σημαντική ροή αμερικανικών δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις λεπτομέρειες, επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Περισσότερα από τα μισά από τα νέα αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί προσγειώθηκαν σε βάσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Τοποθετώντας τα αεροσκάφη εκτός της εμβέλειας των περισσότερων ιρανικών πυραύλων στην Ανατολική Ευρώπη, αντί σε βάσεις στον Κόλπο, οι ΗΠΑ μπορούν να τοποθετήσουν στρατηγικά υλικό ή προσωπικό χωρίς να παρουσιάζουν στους Ιρανούς έναν «ελκυστικό στόχο», δήλωσε ο Gregory Brew, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στην Eurasia Group.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αεροσκαφών που εμφανίζονται στα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων είναι αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου και ανεφοδιασμού.

Τα μαχητικά αεροσκάφη συχνά έχουν απενεργοποιημένα τα δεδομένα θέσης τους, οπότε είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν, εκτός αν εμφανίζονται σε δορυφορικές εικόνες.

Βασικός προορισμός η βάση στην Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία αποτελεί βασικό προορισμό για τα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ που συρρέουν στην περιοχή. Στις δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή ήταν ορατά περισσότερα από 60 πολεμικά αεροσκάφη.

Στις εικόνες, περισσότερα από δώδεκα μαχητικά αεροσκάφη F-35 είναι παραταγμένα σε έναν διάδρομο προσγείωσης. Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται συχνά για να επιτεθούν στις αεροπορικές άμυνες του εχθρού, δημιουργώντας μια ασφαλέστερη διαδρομή για τα άλλα αεροσκάφη που ακολουθούν.

Το προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος διαθέτει επίσης δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, σύμφωνα με τον Brew.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περισσότερο από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου E-3G Sentry στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και μια επιπλέον ανασκόπηση του Steffan Watkins, ενός ανεξάρτητου ερευνητή που παρακολουθεί αεροσκάφη. Εξοπλισμένο με ένα μεγάλο περιστρεφόμενο ραντάρ, το E-3G είναι ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης ικανό για ανίχνευση στόχων και παρακολούθηση σε όλες τις καιρικές συνθήκες, παρέχοντας μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο της δραστηριότητας στον περιβάλλοντα εναέριο χώρο.

Δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη έχουν φωτογραφηθεί τις τελευταίες ημέρες σε αεροδρόμια της Ευρώπης. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια ντουζίνα F-22A Raptors στην αεροπορική βάση Lakenheath στο Ηνωμένο Βασίλειο και τουλάχιστον ένα F-16 Fighting Falcon να προσγειώνεται στις Αζόρες.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το παράθυρο ενός επιβατικού αεροσκάφους που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο των Χανίων στην Κρήτη και δημοσιεύτηκε στο TikTok το Σάββατο, δείχνει τουλάχιστον 10 επιπλέον F-35 μεταξύ άλλων μαχητικών αεροσκαφών.

Από τις 17 Φεβρουαρίου, αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων και τουλάχιστον ένα αεροσκάφος αναγνώρισης έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο, όπως δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και οι δορυφορικές εικόνες. Δεκάδες ακόμη αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικό πόλεμο, βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ομάν από τις αρχές Φεβρουαρίου, και στο USS Gerald R. Ford, που πλέει κοντά στην Κρήτη, όπως δείχνουν εικόνες που εξέτασε η The Post.

Και τα δύο αεροπλανοφόρα πλέουν με αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων που μεταφέρουν δεκάδες Tomahawks, ένα είδος πυρομαχικών που χρησιμοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις για να χτυπήσουν ιρανικούς πυρηνικούς στόχους τον Ιούνιο.

«Ό,τι και αν θέλει να κάνει η κυβέρνησή τους με το Ιράν, θέλουν να το κάνουν με μεγάλο τρόπο, αλλά θέλουν να το κάνουν αρκετά γρήγορα με ελάχιστο κίνδυνο αντίκτυπου ή αρνητικών επιπτώσεων», είπε ο Brew.