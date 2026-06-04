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Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε «από θλίψη» στα 56 της η Γαλλοϊρανή δημιουργός του «Περσέπολις»

Η ταλαντούχα δημιουργός πέθανε έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της Ματίας Ρίπα
Μαρζάν Σατραπί
Μαρζάν Σατραπί / AP Photo / Alessandra Tarantino
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Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπί, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις», πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως πληροφορήθηκε σήμερα το AFP από την οικογένειά της.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP.

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα πέθανε στις 8 Απριλίου 2025.

Η Σατραπί ήταν σφοδρή επικριτής του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, έφτασε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006.

Το έργο της «Persepolis» αφηγείται την ιστορία των πρώτων χρόνων της Σατραπί στην Τεχεράνη, όπου αγωνιζόταν υπό τους περιορισμούς που επέβαλε η ισλαμική ηγεσία του Ιράν μετά την επανάσταση του 1979, προτού σταλεί στην Ευρώπη από τους γονείς της για να ξεκινήσει μια ζωή στην εξορία.

Το έργο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2007, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Βενσάν Παρονό, αποσπώντας το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών.

Πέρυσι, αρνήθηκε να παραλάβει το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής (Légion d’Honneur), επικαλούμενη τη «υποκρισία» της Γαλλίας στις σχέσεις της με το Ιράν, αναφερόμενη και σε ζητήματα βίζας που, όπως υποστήριξε, εμπόδιζαν Ιρανούς αντιφρονούντες να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.

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