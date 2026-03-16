Washington Post: Το καθεστώς στο Ιράν θα μείνει στην εξουσία εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμούν ότι το καθεστώς στο Ιράν είναι πιθανό να παραμείνει στην εξουσία, παρά τις ανελέητες αεροπορικές επιδρομές των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το καθεστώς του Ιράν ενδέχεται να εξέλθει από τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ αποδυναμωμένο αλλά πιο σκληροπυρηνικό, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στο εσωτερικό της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει σημαντικά τις πυραυλικές δυνατότητες και το ναυτικό του Ιράν, ενώ έχουν σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ καθώς και δεκάδες ανώτεροι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ωστόσο, το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται: μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12 δισ. δολάρια, ενώ έχουν σκοτωθεί και 13 Αμερικανοί στρατιώτες.

Την ίδια στιγμή, ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Δυτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εκτιμούν ότι δεν διαφαίνεται άμεσα προοπτική αλλαγής καθεστώτος στην 47χρονη Ισλαμική Δημοκρατία ούτε ανάδειξης μιας πιο δημοκρατικής κυβέρνησης.

Η αλλαγή καθεστώτος αποτελεί στόχο που έχει κατά καιρούς επικαλεστεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών από την έναρξη του πολέμου προβλέπουν ότι το ιρανικό καθεστώς όχι μόνο θα επιβιώσει, αλλά ενδέχεται να ενισχυθεί πολιτικά, παρουσιάζοντας στο εσωτερικό ότι άντεξε απέναντι στον Τραμπ.

Παράλληλα, οι Άραβες σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι και οργισμένοι, καθώς έχουν δεχθεί επιθέσεις αντιποίνων από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτίμησε ότι το πιθανότερο μεταπολεμικό σενάριο είναι η διαμόρφωση ενός «κουτσουρεμένου καθεστώτος των Φρουρών της Επανάστασης» στην Τεχεράνη, το οποίο θα διατηρεί μέρος των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του καθώς και την υποστήριξη περιφερειακών συμμάχων, αν και θα είναι αισθητά αποδυναμωμένο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει «πολύ σοβαρές ενημερώσεις» από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Πριν δοθεί το πράσινο φως για την κοινή στρατιωτική επιχείρηση με το Ισραήλ, του είχε επισημανθεί και η πιθανότητα ενίσχυσης του ρόλου των Φρουρών της Επανάστασης.

«Δεν ήταν απλώς προβλέψιμο», ανέφερε μία από τις πηγές. «Είχε προβλεφθεί. Του το είχαν πει εκ των προτέρων».

Την ίδια στιγμή, σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο εμφανίζονται έντονα δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται ήδη στην τρίτη εβδομάδα.

«Ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο για το Ισραήλ και μετά μας άφησαν να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις επιθέσεις», δήλωσε ανώτερος Άραβας αξιωματούχος.

Όπως σημείωσε, πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διαβεβαίωναν τους συμμάχους ότι οποιαδήποτε στρατιωτική αναμέτρηση θα ήταν σύντομη. Πλέον, όμως, εκτιμάται ότι το Ιράν επιδιώκει να παρατείνει τη σύγκρουση, αυξάνοντας την πίεση προς τις γειτονικές χώρες.

«Δεν έχουμε σχέδιο για έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη μείωση στον ρυθμό των ιρανικών αντιποίνων, αξιωματούχοι και αναλυτές σημειώνουν ότι η Τεχεράνη διευρύνει σταδιακά τους στόχους της στην περιοχή. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις ρωγμών ή αποστασιών στο εσωτερικό της δομής εξουσίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με απόρρητη προπολεμική αξιολόγηση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ, ακόμη και μια μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση δύσκολα θα μπορούσε να ανατρέψει το βαθιά εδραιωμένο στρατιωτικό και θεοκρατικό σύστημα του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που ιδρύθηκαν το 1979 από τον ηγέτη της Ιρανικής Επανάστασης Ρουχολάχ Χομεϊνί για την προστασία της νεοσύστατης Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν ενισχύσει σημαντικά την ισχύ τους τις τελευταίες δεκαετίες, αποκτώντας επιρροή και σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.