WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει περιορισμένη επίθεση για να αναγκάσει το Ιράν να κλείσει συμφωνία για τα πυρηνικά

Τύμπανα πολέμου για ακόμη μία φορά στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αρχικής περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης ώστε να αναγκάσει την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για μια πυρηνική συμφωνία.

Λίγες ώρες μετά την προθεσμία 10 ημερών που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία, η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως μπορεί να είναι στα «σκαριά» ένα χτύπημα αλλά δεν προβλέπεται γενικευμένη επίθεση που μπορεί να προκαλέσει αντίποινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τεχεράνη, ούτως ή άλλως, προειδοποίησε πως στην περίπτωση επίθεσης, θα χτυπήσει όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Εφόσον το Ιράν εξακολουθήσει να αρνείται να συμμορφωθεί με την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, οι ΗΠΑ σύμφωνα με πηγές θα προχωρήσουν σε μια ευρεία εκστρατεία εναντίον των κυβερνητικών εγκαταστάσεων, με πιθανό στόχο την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η πρώτη επιλογή περιορισμένης επίθεσης σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ ενδέχεται να είναι ανοιχτός στη χρήση στρατιωτικής δύναμης όχι μόνο ως επίπληξη για την αποτυχία του Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά και για να προετοιμάσει το έδαφος για μια συμφωνία φιλική προς τις ΗΠΑ. Ένα από τα άτομα που μίλησαν στην εφημερίδα ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του, ξεκινώντας με μικρές και προχωρώντας σε ευρύτερες, έως ότου το ιρανικό καθεστώς είτε σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα είτε προχωρήσει σε κάποια μείωση.

Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί πόσο σοβαρά εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την επιλογή μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων, αν και ανώτεροι σύμβουλοί του την έχουν προτείνει επανειλημμένα. Οι πρόσφατες συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε εκστρατείες μεγαλύτερης κλίμακας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένοι αξιωματούχοι και αναλυτές των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες επιθέσεις θα ενθάρρυναν αντίποινα από το Ιράν, ενδεχομένως εμπλέκοντας τις ΗΠΑ σε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θέτοντας σε κίνδυνο τους περιφερειακούς συμμάχους.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στο Ιράν έχουν αυξηθεί επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα, με τους Ιρανούς να απειλούν στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα μπορούσαν να βυθίσουν ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και να χτυπήσουν τον αμερικανικό στρατό «τόσο σκληρά που δεν θα μπορεί να ξανασηκωθεί».

Το Ιράν ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει τις βάσεις, τις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της «εχθρικής δύναμης» στην περιοχή ως νόμιμους στόχους σε περίπτωση που αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα.

Το Ιράν είναι ήδη επιφυλακτικό όσον αφορά τα διπλωματικά χρονοδιαγράμματα του Ντόναλντ Τραμπ. Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα έδινε στο Ιράν δύο εβδομάδες για να συνάψει μια παρόμοια πυρηνική συμφωνία. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, βομβαρδιστικά B-2 επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθυστερώντας το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να μετακινούν τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας το δεύτερο αεροπλανοφόρο που φτάσει στην περιοχή.