WSJ: Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Από την άνοιξη, το Πεντάγωνο έχει «δυσκολέψει» τα βήματα για την εκτόξευση των πυραύλων - «Βέτο» και στα πρόσθετα πυρομαχικά των ΗΠΑ που προορίζονται για την Ουκρανία
Πύραυλος
REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

Μόνο με την έγκριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μπορεί πλέον η Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους της Ρωσίας. Την αποκάλυψη έκανε σε εκτενές άρθρο της η Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τους τελευταίους μήνες τη χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, πυραύλων μέσου βεληνεκούς για να πλήττονται στόχοι της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι εκτοξεύονται από το αμερικανικής κατασκευής σύστημα ATACMS.

Η νέα «εποχή» στη χρήση των αμερικανικών πυραύλων έχει ξεκινήσει από την άνοιξη. Το Πεντάγωνο, τότε αποφάσισε για να μπορούν να εκτοξευτούν οι πύραυλοι, θα πρέπει να δοθεί έγκριση από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η Ουκρανία επιδίωξε να χρησιμοποιήσει το ATACMS εναντίον στόχου σε ρωσικό έδαφος, αλλά απορρίφθηκε, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι.

Το βέτο των ΗΠΑ στις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς έχει περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να πείσει το Κρεμλίνο να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εκτός από την απαίτηση έγκρισης για πυραυλικές επιθέσεις, ο Κόλμπι, ο τρίτος στην ιεραρχία αξιωματούχος του Πενταγώνου, ενίσχυσε τον έλεγχο των πρόσθετων πυρομαχικών για την Ουκρανία. Σε υπόμνημα του Ιουνίου, καθόρισε 3 κατηγορίες – πράσινη, κίτρινη και κόκκινη – για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα αμερικανικά αποθέματα όπλων ήταν επαρκή για να επιτρέψουν την κοινοποίηση ορισμένων με το Κίεβο.

Η αναθεώρηση αυτή, δίνει στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, τον τελικό λόγο σχετικά με το εάν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα ATACMS, τα οποία έχουν βεληνεκές σχεδόν 190 μιλίων, για να χτυπήσει τη Ρωσία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφή την άποψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυτή τη στιγμή», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ σε ανακοίνωσή της.

Η απαίτηση έγκρισης του Πενταγώνου ουσιαστικά ανέτρεψε την απόφαση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν κατά το τελευταίο έτος της θητείας του να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει εντός της Ρωσίας με συστήματα ATACMS.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να νικήσει τη Ρωσία εκτός αν μπορούσε να «παίξει επιθετικά» στον πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ δεν σηματοδοτεί μια αλλαγή πολιτικής που θα απαλλάξει από τον μηχανισμό αναθεώρησης του Πενταγώνου ή θα ενθαρρύνει τη χρήση του ATACMS και άλλων δυτικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία.

Τα αμερικανικά ATACMS και άλλα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο βρετανικός πύραυλος κρουζ Storm Shadow, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την Ουκρανία αλλά της έχουν επιτρέψει να απειλήσει τα ρωσικά αρχηγεία διοίκησης και ελέγχου και τα αεροδρόμια μακριά από τις πρώτες γραμμές, καθώς η Μόσχα ασκεί πίεση στα πλεονεκτήματά της σε ανθρώπινο δυναμικό, όπλα και πόρους.

Η διαδικασία αναθεώρησης του Πενταγώνου ισχύει επίσης για τη χρήση του Storm Shadow από την Ουκρανία, καθώς βασίζεται σε δεδομένα στόχευσης των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε τον Ιούλιο να παράσχει στο Κίεβο νέα όπλα, εφόσον η Ευρώπη συμφωνούσε να τα πληρώσει, μια απόφαση που ελήφθη μετά από μια σύντομη παύση στις αποστολές όπλων των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την πώληση 3.350 πυραύλων εκτεταμένης εμβέλειας (ERAM) τύπου ERAM, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία σε περίπου έξι εβδομάδες, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει ορισμένα από τα δικά της όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπά στόχους εντός της Ρωσίας, συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχει χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αεροσκάφη.

