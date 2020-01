Βαρυσήμαντη θεωρείται η επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης και Στρατάρχη του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) στην Αθήνα. Ο Χαλίφα Χάφταρ έφτασε υπό άκρα μυστικότητα στην πρωτεύουσα στις 20.30 το βράδυ της Πέμπτης, 16.01.2020, ενώ αμέσως μετά είχε μια πρώτη συνάντηση στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Η συνάντηση ήταν ιδιωτική και το παρών έδωσε και ο ναύαρχος Φαράζ αλ-Μαχντάουι, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Ελλάδας ήταν δρακόντεια, με πάνοπλους αστυνομικούς να επιτηρούν τα πάντα!

Δείτε τις εικόνες από το κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα, όπου ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον Χάφταρ

Όπως έχει γίνει γνωστό από διπλωματικές και κυβερνητικές πηγές, στις 10.30 το πρωί της Παρασκευής, 17.01.2020 -σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση- ο κ. Χάφταρ θα έχει επίσημη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, ενώ στις 13.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στην Βουλή.

Ο Χάφταρ στην Αθήνα και… χαμός!

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου με έκτακτα δελτία, ενώ ο ανεπίσημος λογαριασμός του LNA στο Twitter κάνει λόγο για “ιστορική επίσκεψη στην Αθήνα”.

#BREAKING Libya strongman Haftar in Athens for talks: official pic.twitter.com/MabK5tZKvq — AFP news agency (@AFP) January 16, 2020

General Commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter has arrived in a historical visit to Athens #Greece. pic.twitter.com/pkDlOdgRij — M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020

Παρόμοιας υποδοχής έτυχε και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha πως η Ελλάδα θα βάλει βέτο σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή απόφαση που δεν θα ακυρώνει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο της κυβέρνησης της Τρίπολης -που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ- Φαγιέζ Αλ Σάρατζ.

#Greece PM Mitsotakis says he will talk on the phone with #Germany Chancellor Merkel tomorrow over #Libya; says clearly that Greece will veto any EU decision on Libya if the illegal Libya-Turkey memoranda are not cancelled. pic.twitter.com/dtqs19SsDf — M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020

Γιατί είναι εξέχουσας σημασίας η επίσκεψη Χάφταρ στην Αθήνα

Την επίσκεψη Χάφταρ είχε προαναγγείλει εμμέσως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική του συνέντευξη για την απουσία της Ελλάδας από τη Σύνοδο του Βερολίνου για την Λιβύη, που θα γίνει την Κυριακή. “Περιμένετε, έρχονται εκπλήξεις“, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη Χάφταρ, μόλις δύο 24ωρα πριν την Σύνοδο του Βερολίνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κι αυτό γιατί κυρίως από αυτόν εξαρτάται το μέλλον της Συνόδου. Άλλωστε ο Χάφταρ ήταν αυτός που τίναξε στον αέρα την Συνάντηση της Μόσχας εξαιτίας των παράλογων αξιώσεων και κινήσεων της Άγκυρας.

«Ο Χάφταρ και η αντιπροσωπεία του έφυγαν από τη Μόσχα και δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία σε βάρος των ηρωικών θυσιών και των φιλοδοξιών των Λίβυων για σωτηρία. Δεν θα υπογραφεί (η συμφωνία) για πολλούς λόγους, ο κυριότερος είναι η πρόθεση της Τουρκίας να επιβληθεί στη Λιβύη ώστε να νομιμοποιήσει το παράνομο μνημόνιο (σ.σ. τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο αντίπαλος του Χάφταρ, ο Φάγεζ αλ Σάρατζ). Η Λιβύη για τους Λίβυους», αναφερόταν σε δυο μηνύματα στον λογαριασμό M.LNA στο Twitter, στις 14 Ιανουαρίου.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι ενώ μέχρι χθες, η Γερμανία διεμήνυε πως δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή Χάφταρ και Σάρατζ στην Διάσκεψη του Βερολίνου, σήμερα το πρωί ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας, Χάικο Μάας, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Βεγγάζη για να πείσει τον Χάφταρ να μετάσχει στην Σύνοδο, όπερ και εγένετο.

Μάλιστα, κατά τον Μάας ο Χάφταρ έχει ήδη συμφωνήσει για το ενδεχόμενο υπογραφής μιας εκεχειρίας.

#Haftar and his accompanying delegation have left #Moscow tonight and there will be no signing on any document at the expense of the heroic sacrifices and aspirations of the Libyans to salvation and prevent the army.#LNA #Libya pic.twitter.com/3SPXroEwnh — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

There will not be any signing for several reasons, the most important of which is the ill intention of #Turkey by imposing itself as a party in #Libya to legislate the illegal #MoU.#Libya is for the Libyans pic.twitter.com/O3fM5sHUgG — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

Πολέμιος του Ερντογάν ο Χάφταρ, αναμένεται… αντίδραση του “σουλτάνου”

Ο Χαλίφα Χάφταρ και οι δυνάμεις που ελέγχονται από τον ίδιο, ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην συμφωνία Ερντογάν – Σάρατζ για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο -την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εκ νέου απαράδεκτη στην αποψινή του συνέντευξη- αλλά και για την αμυντική συνεργασία των δύο πλευρών.

Η αρμόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις επιτροπή του κοινοβουλίου που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη και ελέγχεται από τον Χάφταρ αποκάλεσε το Μνημόνιο Συνεννόησης «κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Λιβύης» και απειλή για «την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Η κόντρα του Στρατάρχη Χάφταρ με το καθεστώς Ερντογάν δεν είναι κάτι νέο στη Λιβύη. Πριν λίγους μήνες ο Χάφταρ είχε ανακοινώσει πως βάζει στο στόχαστρό του τουρκικά πλοία που θα μεταφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση της Τρίπολης, προκαλώντας την οργή του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Πλέον μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση του Ερντογάν στο… άκουσμα της είδησης για την επίσκεψη του Χάφταρ στην Αθήνα. Δεν χρειάζονται… μαντικές ικανότητες για να πει κανείς με σιγουριά πως η αντίδραση αυτή θα είναι σφοδρή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ξημερώνει μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ισορροπίες της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου…

Φωτογραφίες: Intime.