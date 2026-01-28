Χαμάς: «Είμαστε έτοιμοι για την πλήρη μεταβίβαση της διακυβέρνησης της Γάζας στην Εθνική επιτροπή»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, καθώς μετά και τον επαναπατρισμό της τελευταίας σορού ομήρου του Ισραήλ από την Γάζα, «ανοίγει ο δρόμος» για την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου της εκεχειρίας με την Χαμάς.

Βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η Χαμάς καλείται όχι μόνο να αφοπλιστεί, δηλαδή να παραδώσουν τα όπλα οι μαχητές της, αλλά ακόμα να παραδώσει την εξουσία σε ένα νέο πολιτικό όργανο, την «Εθνική Επιτροπή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, η Χαμάς δήλωσε σήμερα (28.01.2026) ότι έτοιμη για «την πλήρη μεταβίβαση της διακυβέρνησης» στη Γάζα, το συντομότερο δυνατόν.

Ωστόσο, στην συνέχεια υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ανοίξει πλήρως η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια».

«Τα πρωτόκολλα έχουν ετοιμαστεί, οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί και ανατέθηκε σε επιτροπές η επιχείρηση (…) ώστε να έχουμε την πλήρη παράδοση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, σε όλους τους τομείς» στην Εθνική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Χάζεμ Κάσεμ, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κάσεμ, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα.