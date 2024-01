Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Κυριακής (14/01/2024) ένα βίντεο που εμφανίζει τρεις Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο της οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά της Χαμάς, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται με κείμενο που αναφέρει: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη» των ομήρων.

انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم حكومتكم تكذب מחכים…. מחר אנחנו אומרים לכם על גורלכם ממשלתים שקרנית Tomorrow we will inform you of their Fate Your Government Is Lying pic.twitter.com/oUQgln7GSz

Μεταξύ των ομήρων στο βίντεο της Χαμάς είναι η 26χρονη Νoa Argamani, που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Η μητέρα της πριν από λίγες ώρες είχε επαναλάβει ότι έχει καρκίνο και ότι τελευταία επιθυμία της είναι να έχει πίσω την κόρη της πριν πεθάνει.

