Χαμάς: Ο Νετανιάχου συνεχίζει να λέει μία «σειρά από ψέματα προσπαθώντας να αποκρύψει την αλήθεια»

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τα «ψέματα» που είπε σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή (10.08.2025), όπου παρουσίασε το πλάνο του για τη νίκη του Ισραήλ επί της οργάνωσης στη Γάζα.

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχουν συνεχίζει να λέει ψέματα, να εξαπατά και να προσπαθεί να παραπλανήσει το κοινό. Όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου είναι μια σειρά ψεμάτων, και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Αντ’ αυτού, προσπαθεί να την παραποιήσει και να την κρύψει», δήλωσε στην AFP ο Ταχέρ Αλ-Νουνου, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να «την απελευθερώσει από τη Χαμάς», κατηγορώντας τους επικριτές του για «παγκόσμια εκστρατεία ψεμάτων».

Η συνέντευξη τύπου του πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενης αντίθεσης εντός του Ισραήλ στα σχέδιά του να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα, με τις οικογένειες των εναπομείναντων ομήρων να καλούν σε γενική απεργία και τους στρατιώτες να αρνηθούν να πολεμήσουν.

Ωστόσο, με την έγκριση του σχεδίου «κατάληψης» της πόλης της Γάζας την Παρασκευή (08.08.2025), το Ισραήλ εισέρχεται σε μια νέα φάση του πολέμου. Παρά την αντίθεση του Γενικού Επιτελείου και ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας, η απόφαση αυτή επιτρέπει στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διατηρήσει την εύθραυστη ενότητα του συνασπισμού του, προβάλλοντας παράλληλα μια σκληρή στάση που τον εξυπηρετεί απέναντι στους εταίρους του.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδίωκε επίσης να κερδίσει χρόνο με αυτή την απόφαση – μια ανάσα στην εσωτερική πολιτική του μάχη, απέναντι στις αυξανόμενες διπλωματικές πιέσεις και στις παγωμένες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Έτσι, σύμφωνα με την ανάλυση της προοδευτικής ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, είναι πιθανό αυτή η κίνηση τελικά να στραφεί εναντίον του, καθώς μέλη του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται στα πρόθυρα να αφήσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό.