Χαμάς σε Νετανιάχου: «Ο στρατιωτικός των IDF τραυματίστηκε από πυρομαχικά του Ισραήλ που δεν είχαν εκραγεί»

«Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για αυτό» υποστήριξε στέλεχος της Χαμάς
Ερείπια στην Ράφα
Ερείπια στην Ράφα / REUTERS / Nir Elias / File Photo

Την δική της εκδοχή για τον τραυματισμό ενός στρατιώτη του Ισραήλ στην περιοχή της Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έδωσε η εξτρεμιστική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μαρντάουι, δήλωσε σήμερα (24.12.2025) πως ο εκρηκτικός μηχανισμός που τραυμάτισε ελαφρά έναν αξιωματικό του Ισραήλ στη Ράφα προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά που είχε τοποθετήσει και είχε αφήσει ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός.

«Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές για αυτό», τόνισε ο Μαρντάουι. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως», τόνισε το γραφείο Νετανιάχου, αναφερόμενο στον τραυματισμό του Ισραηλινού αξιωματικού.

Ο αξιωματικός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τραυματίστηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός έπληξε ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Namer που συμμετείχε στις προσπάθειες εκκαθάρισης των υποδομών της Χαμάς στη γειτονιά Τζενίν της Ράφα, η οποία βρίσκεται στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

