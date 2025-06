Χαμενεΐ: Τιμωρούμε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή

Σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε σήμερα Παρασκευή (20.06.25) ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στις νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.