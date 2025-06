Χαμενεΐ: «Το Ισραήλ είναι ανίκανο και αδύναμο» – «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές για την εξόντωσή του» απαντά ο Νετανιάχου

Η αμερικανική επέμβαση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένδειξη «αδυναμίας και ανικανότητας» του Ισραήλ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το ίδιο το γεγονός ότι οι Αμερικανοί φίλοι του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν μπει στο προσκήνιο και λένε τέτοια πράγματα είναι ένα σημάδι της αδυναμίας και της ανικανότητας του Ισραήλ» είπε χαρακτηριστικά ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα ήθελα να πω στο αγαπητό μας έθνος ότι αν ο εχθρός καταλάβει ότι τον φοβάστε, δεν θα σας αφήσει να φύγετε. Συνεχίστε την ίδια συμπεριφορά που έχετε μέχρι σήμερα με δύναμη».

The very fact that the Zionist regime’s American friends have entered the scene and are saying such things is a sign of that regime’s weakness and inability.

I would like to tell our dear nation that if the enemy senses that you fear them, they won’t let go of you. Continue the very behavior that you have had up to this day; continue this behavior with strength.