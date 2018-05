Αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα λιγότερο των έξι εβδομάδων, που ο Πομπέο, ταξίδεψε στη Βόρεια Κορέα. Σκοπός του ήταν να προετοιμάσει τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που όπως ανακοινώθηκε θα γίνει στις 12 Ιουνίου.

Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από την συνάντησή τους, φάνηκε το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών να είναι καλή, με χαμόγελα και θερμές χειραψίες.

Sec. of State Mike Pompeo is seen meeting with Kim Jong Un in Pyongyang in this new North Korean state TV footage. https://t.co/eFPIAqImrn pic.twitter.com/Ge5UXZp4zK

— World News Tonight (@ABCWorldNews) 10 Μαΐου 2018