Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου – Αναχώρησαν από την Τενερίφη οι Ισπανοί και οι Γάλλοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius με τα κρούσματα χανταϊού, το οποίο έφτασε στην Τενερίφη σήμερα το πρωί (10/5/2026) στις 07:00, προκειμένου οι 147 που βρίσκονταν μέσα να γυρίσουν στις χώρες τους. Μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο 70χρονος Έλληνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στη Μαδρίτη από την Τενερίφη και τους Γάλλους που έχουν αναχωρήσει για Γαλλία, σειρά έχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τον 70χρονο από την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ οι οποίοι θα μεταφερθούν με το ίδιο αεροσκάφος στην Ολλανδία. Η τελευταία πτήση της επιχείρησης, που θα αναχωρήσει το απόγευμα της Δευτέρας, θα μεταφέρει έξι άτομα στην Αυστραλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 70χρονος Έλληνας θα μεταφερθεί πρώτα με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και οι περισσότεροι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και αναχώρησαν για Μαδρίτη

Το πλοίο με τους 3 νεκρούς από την διασπορά του χανταϊού έχει δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Εικόνες έδειξαν τους πρώτους Ισπανούς επιβάτες, γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος, να φτάνουν στη στεριά και να μπαίνουν στα λεωφορεία φορώντας μπλε ιατρικές ποδιές και τραβώντας φωτογραφίες από αυτή τη δύσκολη εμπειρία που έζησαν, πριν μπουν στο αεροπλάνο και αναχωρήσουν για Μαδρίτη.

Los españoles a bordo del MV Hondius ya han salido del barco y están siendo evacuados al aeropuerto de Tenerife Sur pic.twitter.com/zed76QnGMH — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 10, 2026

Αυτοί θα μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla όταν φτάσει στην Μαδρίτη. Λίγο πριν τις 12:45, ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε και σε λίγες ώρες θα φτάσει στη Μαδρίτη.

Απογειώθηκε και η πτήση με τους 5 Γάλλους

Οι Γάλλοι που εκκενώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησαν για την πατρίδα τους με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» από το αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης.

Επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME), η οποία τους μετέφερε στον αεροδιάδρομο πολύ πιο γρήγορα από τους Ισπανούς που εκκενώθηκαν, οι οποίοι αναχώρησαν για τη Μαδρίτη λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η εκκένωση των Τούρκων, Ολλανδών και Αμερικανών πολιτών αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα.

Η μεταφορά θα γίνει «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ», πρόσθεσαν τα δύο υπουργεία.

Το MV Hondius έφθασε τα ξημερώματα κοντά στην Τενερίφη, ενόψει της προγραμματισμένης εσπευσμένης απομάκρυνσης σχεδόν 150 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Φθάνοντας στη Γαλλία, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες «επαφές υψηλού κινδύνου», οι πέντε Γάλλοι επιβάτες «θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους πριν οργανωθεί η επιστροφή στην οικία τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με την κατάλληλη παρακολούθηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει «μια αρχική επαφή και στη συνέχεια τακτικές επαφές για περίοδο έξι εβδομάδων –που αντιστοιχεί στην μέγιστη θεωρητικά περίοδο επώασης– καθώς και την παροχή των κατάλληλων υγειονομικών συστάσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας Γάλλος υπήκοος, που τέθηκε σε απομόνωση λόγω ήπιων συμπτωμάτων αφού βρέθηκε στο ίδιο αεροσκάφος με επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, διαπιστώθηκε πως είναι αρνητικός αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ΠΟΥ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι έξι μεταξύ οκτώ ύποπτων περιπτώσεων, στα οποία περιλαμβάνονται οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού, ο οποίος είναι γνωστός, αλλά σπάνιος, και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε θεραπεία.

Το κρουαζιερόπλοιο σκοπεύει να ανεφοδιαστεί με καύσιμα στην πρωτεύουσα, Σάντα Κρουζ στην Τενερίφη

Η εταιρεία Oceanwide μόλις ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης των επιβατών, το πλοίο «MV Hondius» θα κατευθυνθεί προς την πρωτεύουσα, Santa Cruz de Tenerife, για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και παραλαβή των απαραίτητων προμηθειών.

Το κύριο σημείο διαφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων και της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη ήταν η αποτροπή της αλληλεπίδρασης του κρουαζιερόπλοιου με τις υποδομές της Τενερίφης, γι’ αυτό και επιλέχθηκε το απομακρυσμένο και έρημο λιμάνι της Γραναδίλλια για την αποβίβαση των επιβατών.

Αυτός ο ανεφοδιασμός στη Santa Cruz θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο διοικήσεων. Σύμφωνα με την Oceanwide, μετά από αυτόν τον ανεφοδιασμό, το πλοίο θα προχωρήσει προς το λιμάνι του Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος επί του πλοίου. Ο εκτιμώμενος χρόνος πλεύσης προς το Ρότερνταμ είναι περίπου πέντε ημέρες.