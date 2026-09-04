Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί να σταματήσει το εμπόριο με ορισμένες χώρες εάν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια

«Γίνετε πατριώτες για αλλαγή» τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ
REUTERS
REUTERS / Evelyn Hockstein
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα στελέχη της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να είναι «πατριώτες» και απείλησε να σταματήσει το εμπόριο με ορισμένες χώρες αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν μειώσει τα επιτόκια.

«Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω τις εμπορικές συναλλαγές με χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικό έλλειμμα», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του T1 ruth Social. «Γίνετε πατριώτες για αλλαγή», συνέχισε.

Η ανάρτησή του ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας που έδειξε πως η ανεργία παρέμεινε χαμηλή στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα στο 4,1%, ενώ οι προσλήψεις ανέκαμψαν καθώς τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 162.000 «καθαρές» νέες θέσεις εργασίας, τριπλάσιες από τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο νέος πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς πριν από εβδομάδες είχε χαρακτηρίσει το ύψος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ «ανησυχητικό», τονίζοντας ότι «δύσκολα» μπορεί να χαρακτηρίσει τη νομισματική πολιτική «περιοριστική», δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι στην επόμενη συνεδρίασή της η ομοσπονδιακή τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκιά της.

Η Fed έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
167
120
96
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΟΗΕ: Στο τραπέζι η αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη – Γιατί η Αφρική εμφανίζεται μικρότερη
Το βασικό πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται οι πραγματικές διαστάσεις των περιοχών του πλανήτη. Οι περιοχές κοντά στον Ισημερινό εμφανίζονται σημαντικά μικρότερες
Χάρτης
Newsit logo
Newsit logo