Λίντσεϊ Κλάνσι: Ανατροπή στη δίκη της μητέρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της – Ο δικαστής πρότεινε κακοδικία

Δραματική τροπή πήρε την Παρασκευή 04.09.2026 η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της το 2023, καθώς ο δικαστής ανακοίνωσε αρχικά ότι θα κηρύξει κακοδικία, προτού αλλάξει αιφνιδιαστικά πορεία.

Οι ένορκοι της δημοφιλούς δίκης στη Μασαχουσέτη βρίσκονται ήδη στην έβδομη ημέρα των διαβουλεύσεών τους και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, έστειλαν για τρίτη φορά σημείωμα στο οποίο ανέφεραν ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για το εάν η Κλάνσι φέρει ποινική ευθύνη για τον θάνατο των τριών παιδιών της.

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«Σε αυτό το σημείο πρόκειται να κηρύξω κακοδικία», είπε ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη συγκεκριμένη δίκη χωρίς ετυμηγορία.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, ζήτησε να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση και ο δικαστής έδωσε στον συνήγορο της Κλάνσι μία ώρα προκειμένου να προσφύγει κατά της κήρυξης κακοδικίας. Η ίδια η 36χρονη δεν έδειξε κάποια εμφανή αντίδραση κατά τη διάρκεια της έντονης αυτής εξέλιξης μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ και έχει διχάσει την κοινή γνώμη, ανοίγοντας παράλληλα μία μεγάλη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των γυναικών μετά τον τοκετό.

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Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι έπασχε από μία σπάνια και σοβαρή ψυχική διαταραχή, γνωστή ως επιλόχεια ψύχωση, όταν στραγγάλισε τα τρία παιδιά της. Το μικρότερο από αυτά ήταν μόλις οκτώ μηνών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπόθεση, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η 36χρονη, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια σε μονάδα τοκετών, γνώριζε τι έκανε όταν σκότωσε τα παιδιά της και επομένως πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη.

Το αδιέξοδο μεταξύ των ενόρκων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς για τρίτη φορά δήλωσαν ότι αδυνατούν να συμφωνήσουν ομόφωνα για την ποινική ευθύνη της Κλάνσι, φέρνοντας τη δίκη ένα βήμα πριν από την κακοδικία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Λίντσεϊ Κλάνσι

Η 36χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται για τρεις δολοφονίες εκ προμελέτης για τον θάνατο των παιδιών της: της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόουσον και του Κάλαν, ο οποίος ήταν μόλις 8 μηνών.

Οι ένορκοι είχαν, ωστόσο, τη δυνατότητα να εξετάσουν και ελαφρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φόνο δευτέρου βαθμού, δηλαδή χωρίς προμελέτη, καθώς και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σε περίπτωση καταδίκης για τη βαρύτερη κατηγορία, η Κλάνσι θα αντιμετώπιζε σχεδόν βέβαιη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Για ελαφρύτερη κατηγορία, θα μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα αποφυλάκισης έπειτα από δεκαετίες, ενώ μεταξύ των πιθανών εκβάσεων βρισκόταν και ο ισόβιος εγκλεισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Η Κλάνσι δεν αρνείται ότι τον Ιανουάριο του 2023 στραγγάλισε τα τρία παιδιά της στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας.

Η υπεράσπιση, όμως, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης την ώρα που σκότωσε τα παιδιά και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Αυτό ακριβώς το ζήτημα, αν δηλαδή η Κλάνσι είχε την ψυχική ικανότητα να αντιληφθεί τις πράξεις της και να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη βρίσκεται στην καρδιά της πολύκροτης δίκης.