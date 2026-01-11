Χάος στο Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών – Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εξαπολύουν απειλές

Στο χάος έχει βυθιστεί το Ιράν από τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει από τις 28 Δεκεμβρίου. Επίσημα οι νεκροί φέρεται να είναι 116, ωστόσο, μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικά μεγαλύτερο αριθμό.

Η κατάσταση στο Ιράν καθημερινά κλιμακώνεται με τους διαδηλωτές να ζητούν την καθαίρεση του Αλί Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει στο πλευρό του τον στρατό, ενώ σε βίντεο που έρχονται στο φως ακούγονται σφοδροί πυροβολισμοί.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορες πόλεις της χώρας. Σε υλικό που έφερε στη δημοσιότητα το Iran International ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν και κοντά στον 126ο αστυνομικό σταθμό, στην περιοχή Tehranpars, στις 9 Ιανουαρίου.

Iran Protests: Simay Azadi EXCLUSIVE – Heavy Gunfire in Tehranpars, January 9

Footage obtained exclusively by Simay Azadi reveals a war zone around Police Station 126 in the eastern part of the capital.

Amidst the relentless rattle of automatic fire from the regime’s SSF… pic.twitter.com/u6NQKhiul4 — SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) January 10, 2026

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία για τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες, ωστόσο σύντομα κλιμακώθηκαν σε συνθήματα και εκκλήσεις για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν από κοντά τις τραγικές εξελίξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν.

Η Τεχεράνη από την άλλη απείλησε σήμερα να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τα ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Mass protests continued overnight across Iran. Huge crowds filled Saadatabad, Yusefabad, Gohardasht, Shadabad and more in Tehran. Demonstrators also rallied in Shiraz, Ketar, Isfahan and Astara.



Reports from Abiyek and Tehran say security forces once again opened live fire on… pic.twitter.com/zS0u4XFXm7 — NOELREPORTS (@NOELreports) January 11, 2026

Σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Παράλληλα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη προσωπικοτήτων κλειδί του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις» χθες Σάββατο το βράδυ «των βασικών στοιχείων που εμπλέκονται στις ταραχές και, αν το θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Αύξηση του απολογισμού των νεκρών

Τρεις ισραηλινές πηγές είχαν επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, αν και δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει αυτό πρακτικά.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο στρατός δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα.

Οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν είναι περιορισμένες καθώς στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Από την πλευρά της η οργάνωση Hrana, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ανέφερε στο σάιτ της ότι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 116 άνθρωποι, εκ των οποίων 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

IRAN’S PROTESTS: THE FLAMES BENEATH THE ASHES



Iran’s protestors rise like slow fires, years in the making, fed by layers of quiet pain. Students, shopkeepers, mothers, workers, they are not chasing headlines, they are trying to breathe.



This latest round of protests might… pic.twitter.com/m6XbwasnDl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 11, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

«Παιχνίδι αντοχής»

Χθες Σάββατο ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙA, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε χθες την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρι τα κυβερνητικά στελέχη του Ιράν είτε να διαφύγουν είτε να αλλάξουν πλευρά. Από την άλλη οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις προτού οι ΗΠΑ βρουν δικαιολογία για να παρέμβουν, εξήγησε ο ίδιος.

Το Ισραήλ δεν έχει εκφράσει την πρόθεση να εμπλακεί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συνέπειες θα είναι φρικτές, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις σχολίασε: «Όλα τα άλλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν».