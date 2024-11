Χάρε Κρίσνα ή Χάρε inverter: Ινδοί πέρασαν για αγιασμένο νερό αυτό που έβγαινε από air condition

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδία με πιστούς να σχηματίζουν ουρές για να πάρουν αγιασμένο νερό. Αποδείχθηκε τελικά ότι έσταζε από air condition.

Συγκεκριμένα πιστοί έκαναν μεγάλες ουρές προκειμένου να πιούν νερό που έσταζε από ένα γλυπτό ελέφαντα, καθώς πίστευαν ότι ήταν αγιασμένο, καθώς έσταζε από τα πόδια του Κρίσνα. Κάποιοι είχαν φέρει μαζί τους ποτηράκια για να βάλουν μέσα το «αγιασμένο» νερό, ενώ άλλοι το έπαιρναν με τα χέρια τους και έβαζαν στο πρόσωπό τους.

Λίγο μετά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο αγιασμένο δεν ήταν το νερό, αλλά έβγαινε από το σύστημα του κλιματικού.

Οι άνθρωποι που ήταν στον ναό προέτρεψαν τους ανθρώπους να σταματήσουν να πίνουν το υγρό που έβγαινε από τα πόδια του Κρίσνα.

