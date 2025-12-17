Χάρβαρντ: Πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής πουλούσε ανθρώπινα όργανα και λείψανα

Σε εθνικό κύκλωμα που πουλούσε και αγόραζε ανθρώπινα όργανα και λείψανα τα οποία είχαν δωριστεί για ιατρική έρευνα, συμμετείχε ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, Σέντρικ Λοτζ.

Ο 58χρονος καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη με την κατηγορία της εμπορίας οργάνων και λειψάνων, ανακοίνωσε την Τρίτη (16.12.2025) η αμερικανική δικαιοσύνη. Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως από το 2018 έως το 2020 έκλεβε ανθρώπινα όργανα και μέλη των πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη, πριν από την αποτέφρωσή τους. Ο πρώην διευθυντής συνελήφθη τον Μάιο του 2023 μαζί με τον σύζυγό του την Ντενίζ Λοτζ που επίσης κατηγορείται για το ότι μεσολάβησε στην πώληση κλεμμένων οργάνων.

Η 65χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας.

Ο Σέντρικ Λοτζ «είχε αφαιρέσει ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, εγκεφάλων, δέρματος, χεριών, προσώπων και κεφαλιών και άλλα μέλη από πτώματα που είχαν δοθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του.

Πήρε τα λείψανα αυτά «χωρίς να το γνωρίζει ο εργοδότης του, ο δωρητής και η οικογένεια του δωρητή», και τα μετέφερε στην κατοικία του στο Νιου Χάμσαϊρ.

«Αφού πουλούσε τα λείψανα με τη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, τα έστελνε σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες, ή ο ίδιος ο αγοραστής τα έπαιρνε απευθείας και τα μετέφερε μόνος του», δήλωσε το υπουργείο, τονίζοντας ότι τα ανθρώπινα λείψανα «επαναπωλούνταν για κέρδος».