Χασάν Νασράλα: Οργισμένη αντίδραση από το Ιράν – «Οι Ισραηλινοί είναι πολύ μικροί για να προκαλέσουν ζημιά στη Χεζμπολάχ»

Κλιμακώνεται με απρόβλεπτες συνέπειες η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς λίγο μετά την ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων το μεσημέρι του Σαββάτου (28.9.24) ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό, ήρθε και η πρώτη αντίδραση από το Ιράν.

Αν και η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει τον ισραηλινό ισχυρισμό για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε σε δήλωση, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στον ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται και εξοπλίζεται από την Τεχεράνη εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, ο Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία μέσα στο Ιράν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν ληφθεί επί τόπου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ καταδίκασε τη δολοφονία «του ανυπεράσπιστου λαού του Λιβάνου λέγοντας ότι «αποδείχθηκε η κοντόφθαλμη και ανόητη πολιτική των ηγετών του Ισραήλ».

IT IS OBLIGATORY FOR ALL MUSLIMS to stand proudly with the people of Lebanon and Hezbollah with their resources and help it in confronting the usurping, oppressive and evil regime.



«Οι Ισραηλινοί εγκληματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ μικροί για να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», υποστήριξε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και πρόσθεσε: «Όλες οι αντιστασιακές δυνάμεις στην περιοχή υποστηρίζουν και στέκονται στο πλευρό της Χεζμπολάχ».

Προέτρεψε επίσης όλους τους μουσουλμάνους να σταθούν στο πλευρό του λαού του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ και να τους υποστηρίξουν στην «αντιμετώπιση του σφετεριστικού και καταπιεστικού καθεστώτος».

«Η μοίρα αυτής της περιοχής θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της αντίστασης, με τη Χεζμπολάχ στην πρώτη γραμμή», ισχυρίστηκε.

After #HassanNasrallah and all Hezbollah’s leaders death, Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei and Abdul-Malik al-Houthi the leader of Houthi militias in Yemen have been transferred to secure locations, because they definitely will be targeted NEXT.

ΥΠΕΞ Γαλλίας: «Ο Χασάν Νασράλα έχει όντως πεθάνει»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε σήμερα πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Χασάν Νασράλα, είναι όντως νεκρός, μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι τον σκότωσε χθες, Παρασκευή.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για την κατάσταση του Νασράλα, ηγέτη της επί 32 χρόνια.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Χασάν Νασράλα, γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, έχει όντως πεθάνει», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Θα φτάσουμε σε όποιον μας απειλεί»

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί δεσμεύτηκε σε ανακοίνωσή του ότι ο στρατός «θα φτάσει» όποιον απειλεί το Ισραήλ. «Δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Το μήνυμα είναι απλό: Όποιον απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ, ξέρουμε πώς θα τον βρούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.



Ο ισραηλινός στρατός έπληξε πάνω από 140 στόχους της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας περισσότερους από 140 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, απ΄όπου το ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ σε υποστήριξη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από χθες βράδυ, ο στρατός έπληξε περισσότερους από 140 στόχους (…) της Χεζμπολάχ, κυρίως εκτοξευτήρες (ρουκετών) που έθεταν στο στόχαστρο Ισραηλινούς αμάχους, κτήρια στα οποία είχαν αποθηκευτεί όπλα (…) και άλλες εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών (…) στην περιοχή της Βηρυτού», ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters, τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού συνεχίζονται σήμερα. Οι μάρτυρες δήλωσαν πως καπνός φαίνεται να υψώνεται από την περιοχή.

Σύμφωνα εξάλλου με πηγή ασφαλείας του Λιβάνου που επικαλείται το AFP, ένα νέο ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε σήμερα τη νότια Βηρυτό, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπειτα από μια νύχτα εντατικών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με την πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επλήγη ένα κτήριο.

Απαγορεύτηκε η είσοδος ιρανικού αεροπλάνου στον εναέριο χώρο του Λιβάνου

Το υπουργείο Μεταφορών του Λιβάνου είπε σε ένα ιρανικό αεροπλάνο να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο του αφού το Ισραήλ προειδοποίησε τις υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Βηρυτού ότι θα χρησιμοποιούσε «βία» αν το αεροπλάνο προσγειωνόταν, δήλωσε πηγή στο υπουργείο την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την πηγή, δεν είναι σαφές ποιος βρισκόταν πάνω στο αεροπλάνο. «Η προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε η πηγή.