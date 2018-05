Χαβάη: Η λάβα καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της!

Δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν και δεκάδες άλλα απειλούνται από τον ηφαίστειο Κιλαουέα, το πλέον ενεργό της Χαβάης το οποίο εξερράγη την Πέμπτη. Οι εντολές εκκένωσης παραμένουν σε ισχύ για εκατοντάδες κατοίκους στο Λεϊλάνι Εστέιτς και το Λανιπούνα Γκάρντενς στο ανατολικό τμήμα, καθώς απειλούνται από τα ποτάμια λάβας που εκλύονται από το ηφαίστειο και τα τοξικά αέρια που διαρρέουν στην ατμόσφαιρα.

«Τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του θείου συνιστούν απειλή για όλους όσοι εκτίθενται σε αυτά» προειδοποίησε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, 10 ηφαιστειακές ρωγμές παραμένουν ανοικτές. Όπως επισήμανε το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης από τουλάχιστον μία εκλύεται λάβα. Έπειτα από μια εβδομάδα έντονης μικρο-σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, την περασμένη Πέμπτη ξαφνικά παρουσιάσθηκε μια ρωγμή κοντά στο οδικό δίκτυο, από την οποία έκανε την εμφάνισή της λάβα και καυτός ατμός. H τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έδωσε εντολή στους περίπου 10.000 κατοίκους της κοινότητα Πούνα να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους. Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη, την Παρασκευή 4 Μαΐου ένας ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών έπληξε το Μεγάλο Νησί της Χαβάης, ο μεγαλύτερος τα τελευταία 43 χρόνια.

Δείτε συγκλονιστικές εικόνες με την λάβα να καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της, ακόμα και αυτοκίνητα!

#Hawaii's lava flows engulf cars had been overtaken everything in its path, including homes, trees, fences and of course, a number of cars and roads were burning and melting the rocks to spewing lava into a dangerous toxic gas. pic.twitter.com/yCiGJ3ZWum — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) May 7, 2018

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας κάτοικος της περιοχής επέστρεψε στο σπίτι του για να δει αν είχαν φύγει όλοι. Η κάμερα που είχε στο ταμπλό του αυτοκινήτου, έγραφε. Και κατέγραψε την στιγμή που η λάβα καταπίνει μια Ford Mustang!

AMAZING TIME LAPSE VIDEO: Watch as lava and ash flow across a road on the Big Island, completely consuming a car #Hawaii pic.twitter.com/tDy7dCzhho — Kevin W (@kwilli1046) May 8, 2018

Strongest activity since 1975: More than 10,000 people flee after #Hawaii quake triggers new eruptions of #Kilauea volcano https://t.co/e0oYMPdZj3 pic.twitter.com/u9QgjpNme1 — Global Times (@globaltimesnews) May 7, 2018