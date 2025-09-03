Χαβάη: Θεαματική έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Πίδακες λάβας στα 100 μέτρα

Μια ακόμη νύχτα φωτιάς στη Χαβάη: το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, εξερράγη ξανά την Τρίτη (02.09.2025) τα ξημερώματα, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας ύψους έως και 100 μέτρων από τον κρατήρα Χαλεμαουμαού.

Σύμφωνα με το US Geological Survey (USGS), η έκρηξη του ηφαιστείου στη Χαβάη ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το βόρειο άνοιγμα του κρατήρα, προτού ενεργοποιηθούν το πρωί ακόμη δύο ρήγματα – στο νότιο και στο κεντρικό τμήμα.

Πρόκειται για το 32ο επεισόδιο από τότε που ξεκίνησε η τρέχουσα δραστηριότητα τον Δεκέμβριο του 2024. Όλες οι ροές λάβας που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα έχουν παραμείνει περιορισμένες εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης, χωρίς άμεσο κίνδυνο για τις κατοικημένες περιοχές.

pic.twitter.com/ivzKIscvFZ#Kilauea #volcano #Tornado #Hawaii

Ο υπόγειος μηχανισμός

Το USGS εξηγεί ότι κάτω από τον κρατήρα υπάρχει θάλαμος μάγματος που τροφοδοτείται συνεχώς με λιωμένο πέτρωμα από τα έγκατα της Γης, με ρυθμό περίπου 3,8 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Ο θάλαμος αυτός «φουσκώνει σαν μπαλόνι», όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, και ωθεί το μάγμα σε ανώτερο επίπεδο, μέχρι να βρει διέξοδο μέσα από λεπτούς αγωγούς στην επιφάνεια.

Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί τις εντυπωσιακές κολώνες λάβας που καταγράφονται τακτικά, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις τα 300 μέτρα. Το φαινόμενο μοιάζει, όπως περιέγραψε ο Κεν Χον, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Χαβάης στην εφημερίδα Guardian, «με σαμπάνια που ανακινείται πριν τιναχτεί ο φελλός».

Ένα ηφαίστειο με εκρηκτικό παρελθόν

Το Κιλαουέα έχει παρουσιάσει στο παρελθόν παρόμοια επεισόδια. Τα τελευταία 200 χρόνια, είναι μόλις η τέταρτη φορά που εκτοξεύει επαναλαμβανόμενους πίδακες λάβας. Η προηγούμενη μεγάλη φάση, το 1983, διήρκεσε τρία χρόνια με 44 διαδοχικές εκρήξεις, προτού ανοίξει ένα χαμηλότερο ρήγμα και συνεχίσει να εκχέει λάβα σχεδόν αδιάκοπα για 35 χρόνια, μέχρι το 2018.

Δύο άλλες περίοδοι είχαν καταγραφεί το 1959 και το 1969. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί αν η τρέχουσα δραστηριότητα θα σταματήσει σύντομα ή αν θα εξελιχθεί σε έναν πολυετή κύκλο, όπως εκείνοι του παρελθόντος.

Χάρη σε αισθητήρες γύρω από το ηφαίστειο, οι ηφαιστειολόγοι μπορούν να ανιχνεύσουν προειδοποιητικά σημάδια – μικροσεισμούς, παραμορφώσεις του εδάφους ή αλλαγές στην κλίση – που δείχνουν πότε ο θάλαμος μάγματος φουσκώνει ή αδειάζει. Έτσι είναι σε θέση να προβλέψουν μερικές ημέρες νωρίτερα νέες εκρήξεις.

Ένας απρόβλεπτος γίγαντας

Βρίσκεται περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, στο «Μεγάλο Νησί» της Χαβάης, και παραμένει ένα από τα πιο σεβαστά αλλά και πιο απρόβλεπτα ηφαίστεια του πλανήτη. Οι εκρήξεις του συναρπάζουν τους επιστήμονες, αλλά ανησυχούν τις τοπικές αρχές, που γνωρίζουν ότι η δραστηριότητα μπορεί να παραταθεί για πολύ καιρό.

Προς το παρόν, η λάβα παραμένει εγκλωβισμένη στον κρατήρα. Όμως η ιστορία δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει: ένα νέο ρήγμα σε χαμηλότερο υψόμετρο θα μπορούσε να μετατρέψει την τρέχουσα έκρηξη σε μακροχρόνιο και καταστροφικό φαινόμενο.