Χαβάη: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες από πτώση τουριστικού ελικόπτερου σε παραλία του νησιού

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Χαβαή χθες (26/3/2026) αφού πέντε άτομα ανέβηκαν σε ελικόπτερο για να δουν τη Χαβάη από ψηλά και αυτό συνετρίβη σε μια απομακρυσμένη παραλία στο νησί Καουάι, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας άλλα δύο, ανέφεραν οι αρχές.

Το ελικόπτερο στη Χαβάη μετέφερε έναν πιλότο και τέσσερις επιβάτες όταν συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης στην παραλία Καλαλάου, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καουάι. Η παραλία βρίσκεται στην ακτή Να Πάλι, στη βόρεια ακτή του Καουάι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και δύο άλλα μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Γουίλκοξ για θεραπεία.

Οι αξιωματούχοι αναγνώρισαν το ελικόπτερο ως χειριζόμενο από την Airborne Aviation.

Οι περιηγήσεις με ελικόπτερο είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να εξερευνήσετε τους βράχους, τις παραλίες και τους καταρράκτες που πλαισιώνουν την ακτή Να Πάλι, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο με πεζοπορία ή βάρκα.