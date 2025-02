Χαβάη: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το Κιλαουέα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, γνωστοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Το ηφαίστειο Κιλαουέα ξεκίνησε να «βρυχάται» τη Δευτέρα (03.02.2025), το 8ο επεισόδιο εκτόξευσης λάβας, σε λιγότερο από δύο μήνες.

Οι επιστήμονες του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων, δήλωσαν ότι το τελευταίο επεισόδιο συνεχόμενης εκτόξευσης λάβας ξεκίνησε στις 9:52 μ.μ. της Δευτέρας.

Το επίπεδο συναγερμού του Κιλαουέα παραμένει σε πορτοκαλί χρώμα ενώ όλη η πρόσφατη δραστηριότητα βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Το Κιλαουέα παραμένει σε σχεδόν μόνιμη φάση εκρηκτικής δραστηριότητας από το 1983.

Η προηγούμενη έκρηξη καταγράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Είναι μέρος έξι ενεργών ηφαιστείων στη Χαβάη, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο της υφηλίου.

