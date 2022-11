Ο Κιρίλ Στρεμούσοφ, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στην Χερσώνα, σκοτώθηκε σήμερα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρχικά ότι ο Στρεμούσοφ πέθανε, αλλά οι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι ζωντανός και οι γιατροί εργάζονταν στο σημείο του δυστυχήματος. Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της κατοχικής διοίκησης της Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο, εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει ότι ο Στρεμούσοφ σκοτώθηκε, γράφοντας στο Telegram: «Λυπάμαι πολύ που λέω ότι ο Κίριλ Στρεμούσοφ είναι νεκρός».

Τα φιλορωσικά κανάλια στο Telegram αναφέρουν ότι το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην πόλη Χένιτσεκ στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Πολλοί αμφισβητούν ότι ο Στρεμούσοφ σκοτώθηκε σε τροχαίο, καθώς υπήρξαν μια σειρά από δολοφονίες και απόπειρες δολοφονιών διορισμένων από τη Ρωσία αξιωματούχων στην κατεχόμενη Ουκρανία.

Αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μέρος της περιοχής και την πόλη στην Χερσώνα κατά την έναρξη της εισβολής, ο Στρεμούσοφ έγινε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Μόσχας στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Ήταν ο πρώτος αξιωματούχος που ανακοίνωσε τα σχέδια της Μόσχας να προσαρτήσει ουκρανικές περιοχές τους περασμένους μήνες.

Η Χερσώνα έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις σημειώνουν σταθερή πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση και ακόμα και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποσύρονται, αφού περιμένουν μια ισχυρή ουκρανική επίθεση.

