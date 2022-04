Τα ρωσικά στρατεύματα έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν Ουκρανούς διαδηλωτές στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Χερσώνα, σύμφωνα με αναφορές.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν με εγκαύματα και ένας υπέστη κάταγμα στο πόδι, σύμφωνα με τοπικό νοσοκομείο.

H Λευκορωσίδα δημοσιογράφος Hanna Liubakova δημοσιοποίησε και σχετικό βίντεο, γράφοντας:

«Σήμερα κάτοικοι της Χερσώνας συγκεντρώθηκαν σε μια ειρηνική κινητοποίησης για να δείξουν ότι ανήκουν στην Ουκρανία και αντιτίθενται στην Ρωσική κατοχή. Ο Ρωσικός Στρατός αντιμετώπισε τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση δακρυγόνων και βολίδων κρότου. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως έγινε γνωστό».

Today, Kherson residents gathered for a peaceful rally to show that they are part of #Ukraine and are against Russian occupation. The Russian military dispersed the activists, using tear gas and stun grenades. At least two people are known to have been injured pic.twitter.com/3E9Z9Ukq9U