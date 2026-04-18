Τενεσί: Ανατράπηκε φορτηγό και «δραπέτευσαν» 1 εκατομμύριο μέλισσες που μετέφερε

Κυκλοφοριακό έμφραγμα και αναστάτωση επικράτησαν σε αυτοκινητόδρομο του Τενεσί των ΗΠΑ. Ο λόγος είναι ένα εκατομμύριο μέλισσες (!) που διέφυγαν όταν το φορτηγό που τις μετέφερε ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών του Τενεσί (TDOT), ένα φορτηγό που μετέφερε περίπου 1 εκατομμύριο μέλισσες ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να διαφύγουν όλες οι μέλισσες.

Το περιστατικό που συνέβη στις 17 Απριλίου, προκάλεσε το κλείσιμο τμήματος της διαπολιτειακής οδού στο Νόξβιλ.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Ωστόσο, το φορτηγό έπρεπε να μετακινηθεί για να «απομακρυνθούν οι μέλισσες από την κυκλοφορία».

«Η ράμπα από την I-40 East προς την Henley Street έχει ξανανοίξει, αλλά το φορτηγό έχει καταστραφεί και οι μέλισσες βουίζουν έντονα», ανέφερε οδηγός.

#SCENE About 1 million #bees temporarily took over an interstate exit ramp Friday morning in #Tennessee after a beekeepers’ truck crashed and set them loose. pic.twitter.com/SdXFeke1jF — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) April 18, 2026

Μετά από σχεδόν δύο ώρες, όλες οι μέλισσες είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή και όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας είχαν ξανανοίξει.