Axios: Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, εν μέσω νέας κρίσης στο Ορμούζ

Μόνο λίγες ώρες κράτησε η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου το Σάββατο (18.04.2026) το πρωί (τοπική ώρα) για να συζητήσουν την συνεχιζόμενη κρίση και τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος σύντομα με τα Στενά του Ορμούζ, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Παρόντες, στη σύσκεψη ήταν μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Συμμετείχαν επίσης η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν.

Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημο σχόλιο για τη σύσκεψη.

Η απόφαση της Τεχεράνης να ανακοινώσει εκ νέου περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που καταγράφηκαν το Σάββατο (18.04.2026), σημειώθηκαν λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί «μέσα σε μία ή δύο ημέρες».