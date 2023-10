Όλο και πιο συχνά εμφανίζεται η εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση του Λιβάνου, Χεζμπολάχ, στο προσκήνιο του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την σφοδρή αντίδραση του Τελ Αβίβ.

Το πρωί η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε από τον Λίβανο επίθεση με αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον θέσεων του Στρατού του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η κίνηση αυτή ήλθε ως «απάντηση σε ισραηλινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις από τους μαχητές της».

Το απόγευμα της Τετάρτης, 11/10/2023, η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση για την έλευση του γιγαντιαίου αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Gerald R. Ford» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ανακοίνωση αυτή, η εξτρεμιστική οργάνωση όχι μόνον δηλώνει πως «δεν πτοείται» από την παρουσία του αεροπλανοφόρου, αλλά σημειώνει πως αυτή η παρουσία είναι απόδειξη της αδυναμίας της στρατιωτικής μηχανής του Ισραήλ και «ανακηρύσσει» τις ΗΠΑ συνυπεύθυνες για την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι ΗΠΑ είναι εταίροι στην ισραηλινή επιθετικότητα και τις θεωρούμε υπεύθυνες για τη δολοφονία, το έγκλημα και την πολιορκία», αναφέρει η Χεζμπολάχ.

«Η αποστολή αεροπλανοφόρων στην περιοχή με στόχο την ανύψωση του ηθικού του εχθρού αποκαλύπτει την αδυναμία της σιωνιστικής στρατιωτικής μηχανής. Η αποστολή αεροπλανοφόρων δεν θα εκφοβίσει τις αντιστασιακές ομάδες που είναι έτοιμες για αντιπαράθεση μέχρι να επιτευχθεί η νίκη και η πλήρης απελευθέρωση», σημειώνει ακόμη η οργάνωση.

