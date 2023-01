Δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι ένας αβοήθητος σκύλος θα επιβίωνε παγιδευμένος για ατελείωτες παγερές ημέρες σε απόκρημνα του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Χιλής, κι όμως, μια σκυλίτσα τα κατάφερε και τελικά διασώθηκε την Πέμπτη (06.01.2023).

Ειδικότερα, οι άνδρες του λιμενικού, της πυροσβεστικής και του πολεμικού ναυτικού που επιχείρησαν το πρωί της Πέμπτης για να σώσουν τον μεσαίου μεγέθους θηλυκό σκύλο με μαύρο τρίχωμα σε απόκρημνα βράχια του Μπιομπίο, 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, το βάφτισαν Sirena («Γοργόνα»).

Ο πλοίαρχος Νόρμαν Αουμάδα είπε πως η επιχείρηση ήταν δύσκολη, λόγω της κακοκαιρίας, επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και θαλασσοταραχή.

Πάντως πυροσβέστες, λιμενικοί και δύτες του ΠΝ μπόρεσαν να την απεγκλωβίσουν, μια μέρα αφού ειδοποιήθηκαν από κατοίκους της Ουαλπέν πως το σκυλί παρέμενε παγιδευμένο για 24ωρα.

Η διάσωση του σκύλου στη Χιλή:

DOG RESCUE: Chilean navy personnel rescued a dog that was trapped on a rock formation at the mouth of a river in Chile on Thursday. The canine had been on the rock for about four days. pic.twitter.com/owpQ2SFcpr