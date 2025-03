Χίθροου: Στον «αέρα» πάνω από 1.300 πτήσεις λόγω της φωτιάς σε υποσταθμό – «Δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια»

«Επιβάτες «εγκλωβίζονται» στον αέρα, αεροπλάνα αλλάζουν πορεία». Εικόνες χάους καταγράφονται από το πρωί σήμερα, Παρασκευή (21.03.25) στο διεθνές αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου, οπότε και ανεστάλη η λειτουργία του μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, προκαλώντας παγκόσμιο χάος στις πτήσεις.

«Το Χίθροου του Λονδίνου υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings.

Εκατοντάδες αεροπορικές εταιρείες έχουν αποδυθεί τις τελευταίες ώρες σε έναν αγώνα δρόμου, αναζητώντας εναλλακτικές όσον αφορά τις πτήσεις τους στο Λονδίνο, ακόμη και με πτήσεις σε άλλα αεροδρόμια. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο καθώς το Χίθροου αποτελεί διεθνές αεροδρόμιο-κόμβο για περίπου 230.000 επιβάτες ημερησίως.

Power station near Heathrow in flames – and no, I don’t believe in coincidences.



A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is “unknown,” but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO