Χονγκ Κονγκ: Αστυνομικοί πυροβολούν θανάσιμα 34χρονο λίγο πριν μαχαιρώσει γυναίκα – Σκληρές εικόνες

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το Χονγκ Κονγκ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες καθώς αποτυπώνεται η στιγμή δολοφονίας ενός 34χρονου μέσα σε εμπορικό κέντρο από αστυνομικούς. Ο άνδρας, λίγο πριν πέσει νεκρός, προσπάθησε να μαχαιρώσει μία γυναίκα που κράταγε με τη βία.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να σέρνει την γυναίκα κρατώντας και μαχαίρι, μέσα στο εμπορικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ, Tuen Mun Town Plaza, και μπροστά σε δεκάδες ανυποψίαστους. Οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν και του φωνάζουν να πετάξει το μαχαίρι. Εκείνος αρνείται, στρέφει το αιχμηρό αντικείμενο προς την γυναίκα η οποία κλαίει με λυγμούς και τότε ακούγονται τουλάχιστον 2 πυροβολισμοί. Η δολοφονία έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (15.01.2025).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

[Warning: distressing footage]



BREAKING: Police fired live rounds to subdue a knife-wielding man at Tuen Mun Town Plaza on Thursday evening, according to local media.



The man was sent to hospital in an unconscious state, police told HKFP. In full: https://t.co/DCCXWexVft pic.twitter.com/LVfFGRrhXL — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) January 15, 2026

Hong Kong police have shot and killed a knife wielding man who was holding a girl hostage.

It is said that they are female police officers. pic.twitter.com/caqF9fNSiI — Sharing Travel (@TripInChina) January 16, 2026

Οι σφαίρες πέτυχαν τον 34χρονο στο στήθος και στον ώμο. Λίγο πριν πέσει νεκρός, οι αστυνομικοί τράβηξαν προς το μέρους τους την τρομοκρατημένη γυναίκα προσπαθώντας να την προφυλάξουν.

Από την σωματική έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε πως ο 34χρονος έφερε ναρκωτικά. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ δεν είναι γνωστό αν εκείνη τη στιγμή βρισκόταν υπό επήρεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο ο 34χρονος απείλησε και απήγαγε την άτυχη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εκδορές.

Πληροφορίες από hongkongfp.com