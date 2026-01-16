Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Αστυνομικοί πυροβολούν θανάσιμα 34χρονο λίγο πριν μαχαιρώσει γυναίκα – Σκληρές εικόνες

Απήγαγε την γυναίκα μέσα σε εμπορικό κέντρο και προσπάθησε να την μαχαιρώσει
Αστυνομικοί

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το Χονγκ Κονγκ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες καθώς αποτυπώνεται η στιγμή δολοφονίας ενός 34χρονου μέσα σε εμπορικό κέντρο από αστυνομικούς. Ο άνδρας, λίγο πριν πέσει νεκρός, προσπάθησε να μαχαιρώσει μία γυναίκα που κράταγε με τη βία.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να σέρνει την γυναίκα κρατώντας και μαχαίρι, μέσα στο εμπορικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ, Tuen Mun Town Plaza, και μπροστά σε δεκάδες ανυποψίαστους. Οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν και του φωνάζουν να πετάξει το μαχαίρι. Εκείνος αρνείται, στρέφει το αιχμηρό αντικείμενο προς την γυναίκα η οποία κλαίει με λυγμούς και τότε ακούγονται τουλάχιστον 2 πυροβολισμοί. Η δολοφονία έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (15.01.2025).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Οι σφαίρες πέτυχαν τον 34χρονο στο στήθος και στον ώμο. Λίγο πριν πέσει νεκρός, οι αστυνομικοί τράβηξαν προς το μέρους τους την τρομοκρατημένη γυναίκα προσπαθώντας να την προφυλάξουν.

Από την σωματική έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε πως ο 34χρονος έφερε ναρκωτικά. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ δεν είναι γνωστό αν εκείνη τη στιγμή βρισκόταν υπό επήρεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο ο 34χρονος απείλησε και απήγαγε την άτυχη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εκδορές.

Πληροφορίες από hongkongfp.com

