Χουάν Κάρλος ή αλλιώς «Ελ Πελόν»: Ο πιθανότερος διάδοχος του Ελ Μέντσο στο Μεξικό είναι ο γεννημένος στις ΗΠΑ θετός γιος του

Η δολοφονία του διαβόητου ηγέτη του καρτέλ ναρκωτικών Jalisco – γνωστού ως «Ελ Μέντσο» έχει πυροδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο αβεβαιότητας στον αιματηρό κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό ενώ η αναζήτηση του διαδόχου του έχει ανάψει για τα καλά.

Αρκετά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί μετά τη δολοφονία του αρχιβαρόνου ναρκωτικών, ωστόσο στο προσκήνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post εμφανίζεται ένας 41χρονος Καλιφορνέζος, ως ο πιθανότερος διάδοχος του διαβόητου βαρόνου Ελ Μέντσο στο Μεξικό. Και το όνομα αυτού: Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονζάλες (Juan Carlos Valencia González). Πρόκειται για τον θετό γιο του.

Το καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG) θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά και βίαια καρτέλ ναρκωτικών παγκοσμίως, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Η οργάνωση έχει επεκτείνει τη δράση της σε δεκάδες χώρες, ελέγχοντας διαδρομές διακίνησης κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης.

Η επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του «Ελ Μέντσο» πραγματοποιήθηκε στην πόλη Tapalpa, στην πολιτεία Χαλίσκο και σύμφωνα με πληροφορίες μία πληροφορία για ένα ερωτικό ραντεβού οδήγησε τις μεξικανικές αρχές στο κρησφύγετο του βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Θερβάντες, σε μια μικρή πόλη της πολιτείας Χαλίσκο, όπου και έπεσε νεκρός. Μυστήριο γύρω από την ταυτότητα της συγκεκριμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο αρχηγός του καρτέλ πέθανε υπό κράτηση έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με μεξικανικές ειδικές δυνάμεις. Η αντίδραση ήταν άμεση και η βία ξέσπασε για τα καλά στο Μεξικό.

Ποιος είναι ο πιθανός διάδοχος «Ελ Πελόν»

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο 41χρονος Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονζάλες, γνωστός και ως «Ελ Πελόν» ή «O3». Γεννημένος το 1984 στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας, διαθέτει διπλή αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα. Είναι θετός γιος του «Ελ Μέντσο», καθώς η μητέρα του, Ροζαλίντα Γκονζάλες Βαλένσια – γνωστή ως «La Jefa» – υπήρξε σύζυγος του εκλιπόντος αρχηγού και φέρεται να διαχειριζόταν τα οικονομικά του καρτέλ.

Για τις αμερικανικές και μεξικανικές αρχές θεωρούνταν βασικός πυλώνας της οικονομικής δομής του CJNG.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ήδη στοχοποιήσει τoν Βαλένθια. Το 2020 η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA) αποκάλυψε στοιχεία που τον συνδέουν με την παραγωγή και διακίνηση «τόνων ναρκωτικών», καθώς και με βίαιες εγκληματικές πράξεις. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους απαγγέλθηκαν εις βάρος του ομοσπονδιακές κατηγορίες για συνωμοσία διακίνησης ελεγχόμενων ουσιών και χρήση πυροβόλου όπλου σε συναλλαγές ναρκωτικών.

Το 2021 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Η τότε διοικήτρια της DEA, Αν Μίλγκραμ, τόνισε ότι η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Pinky and the Brain» αποσκοπούσε στην αποδόμηση της ηγεσίας του διαβόητου καρτέλ.

Πέρα από τον θετό γιο, τα άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι:

• Αούντιας Φλόρες Σίλβα

• Γκονζάλο Μεντόζα Γκαϊτάν

• Ρικάρντο Ρουίζ Βελάσκο

Όλοι τους ελέγχουν κρίσιμες περιοχές, λιμάνια και ένοπλες μονάδες.