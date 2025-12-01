Χριστούγεννα: Απρόσωπη «συμπεριληπτική» φάτνη στις Βρυξέλλες – Άρπαξαν το κεφάλι από το Θείο Βρέφος

Σάλος ξέσπασε στις Βρυξέλλες από την ιδέα της δημοτικής αρχής να στηθεί μία «συμπεριληπτική» φάτνη με φιγούρες χωρίς πρόσωπα! Βάνδαλοι «αποκεφάλισαν» το Θείο Βρέφος, τροφοδοτώντας νέο γύρο αντιπαραθέσεων σε μία υπόθεση που προκαλεί ήδη ποικίλες αντιδράσεις παραμονές Χριστουγέννων.

Η απόφαση να εγκατασταθεί αυτή η «ριζοσπαστικής» φύσης και μοντέρνας εκδοχής φάτνη στο κέντρο της εμβληματικής Grand Place των Βρυξελλών, άναψε «φωτιές» εντός και εκτός Βελγίου κι ενώ οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.

Όπως σημειώνει το fr.aleteia.org, στη «συμπεριληπτική» αυτή χριστουγεννιάτικη φάτνη, η Μαρία, ο Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος εμφανίζονται χωρίς πρόσωπα…

: « Sauvons Noël en Belgique ! » , le parti pris #international d’Abnousse Shalmani @shalmani_abby



“La ville de Bruxelles a inauguré sur la Grand-Place une nouvelle crèche de Noël intitulée Les étoffes de la nativité.”#24hPujadas #LCI #Noël #Belgique #crèche pic.twitter.com/xlfFkQvG2c — 24h Pujadas (@24hPujadas) December 1, 2025

Μάλιστα, κάποιοι άγνωστοι που προφανώς διαφωνούσαν δεν δίστασαν να βανδαλίσουν τη φιγούρα του μωρού Ιησού, αρπάζοντας το κεφάλι!

Το έργο, με τίτλο «Les Etoffes de la Nativite», αποτελεί μία ημιδιαφανή σύνθεση από ανακυκλωμένα υφάσματα, σχεδιασμένη από την αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, Victoria-Maria Geyer. Σύμφωνα με την ίδια και την ομάδα της, οι άμορφες φιγούρες προορίζονται να λειτουργήσουν συμπεριληπτικά, ώστε «ο καθένας να μπορεί να δει κάτι από τον εαυτό του».

Ωστόσο, αντί για αποδοχή, το αποτέλεσμα θεωρήθηκε «προσβολή», με χρήστες των social media να σχολιάζουν ότι η μορφή της Παναγίας μοιάζει με γυναίκα μουσουλμανικής παράδοσης, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον δήμο της βελγικής πρωτεύουσας ότι υποβαθμίζει ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά σύμβολα.

On touche le fond… et on continue de creuser. https://t.co/CdC0H1O4sr — Thomas Meunier (@ThomMills) November 27, 2025

Ο γερουσιαστής Georges-Louis Bouchez παρομοίασε τις φιγούρες με «ζόμπι στους σταθμούς του μετρό», ενώ ο διεθνής Βέλγος ποδοσφαιριστής Thomas Meunier σχολίασε στο X (πρώην Twitter) ότι «αγγίζουμε τον πάτο… και συνεχίζουμε να σκάβουμε».