Χριστούγεννα: Απρόσωπη «συμπεριληπτική» φάτνη στις Βρυξέλλες – Άρπαξαν το κεφάλι από το Θείο Βρέφος

«Αγγίζουμε τον πάτο… και συνεχίζουμε να σκάβουμε», σχολίασε στο Χ ο διεθνής Βέλγος ποδοσφαιριστής, Thomas Meunier
Συμπεριληπτική φάτνη στις Βρυξέλλες
Σκηνή της Θείας Γέννησης με χαρακτήρες που έχουν πρόσωπα με μοτίβα πάτσγουορκ εκτίθεται στην Grand Place των Βρυξελλών / REUTERS / Yves Herman

Σάλος ξέσπασε στις Βρυξέλλες από την ιδέα της δημοτικής αρχής να στηθεί μία «συμπεριληπτική» φάτνη με φιγούρες χωρίς πρόσωπα! Βάνδαλοι «αποκεφάλισαν» το Θείο Βρέφος, τροφοδοτώντας νέο γύρο αντιπαραθέσεων σε μία υπόθεση που προκαλεί ήδη ποικίλες αντιδράσεις παραμονές Χριστουγέννων.

Η απόφαση να εγκατασταθεί αυτή η «ριζοσπαστικής» φύσης και μοντέρνας εκδοχής φάτνη στο κέντρο της εμβληματικής Grand Place των Βρυξελλών, άναψε «φωτιές» εντός και εκτός Βελγίου κι ενώ οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.

Όπως σημειώνει το fr.aleteia.org, στη «συμπεριληπτική» αυτή χριστουγεννιάτικη φάτνη, η Μαρία, ο Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος εμφανίζονται χωρίς πρόσωπα…

 

Μάλιστα, κάποιοι άγνωστοι που προφανώς διαφωνούσαν δεν δίστασαν να βανδαλίσουν τη φιγούρα του μωρού Ιησού, αρπάζοντας το κεφάλι!

Συμπεριληπτική φάτνη στις Βρυξέλλες
Η μητέρα του Θείου Βρέφους, Μαρία / REUTERS / Yves Herman

Το έργο, με τίτλο «Les Etoffes de la Nativite», αποτελεί μία ημιδιαφανή σύνθεση από ανακυκλωμένα υφάσματα, σχεδιασμένη από την αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, Victoria-Maria Geyer. Σύμφωνα με την ίδια και την ομάδα της, οι άμορφες φιγούρες προορίζονται να λειτουργήσουν συμπεριληπτικά, ώστε «ο καθένας να μπορεί να δει κάτι από τον εαυτό του».

symperiliptiki fatni
Η χριστουγεννιάτικη φάτνη των Βρυξελλών με τη Θεία Οικογένεια / REUTERS / Φωτογραφία Yves Herman

Ωστόσο, αντί για αποδοχή, το αποτέλεσμα θεωρήθηκε «προσβολή», με χρήστες των social media να σχολιάζουν ότι η μορφή της Παναγίας μοιάζει με γυναίκα μουσουλμανικής παράδοσης, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον δήμο της βελγικής πρωτεύουσας ότι υποβαθμίζει ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά σύμβολα.

 

Ο γερουσιαστής Georges-Louis Bouchez παρομοίασε τις φιγούρες με «ζόμπι στους σταθμούς του μετρό», ενώ ο διεθνής Βέλγος ποδοσφαιριστής Thomas Meunier σχολίασε στο X (πρώην Twitter) ότι «αγγίζουμε τον πάτο… και συνεχίζουμε να σκάβουμε».

