Χρυσές Σφαίρες: Ο Ricky Gervais δεν άφησε τίποτα όρθιο!

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Gervais, παρουσίαζε τις Χρυσές Σφαίρες. Στην εισαγωγική του ομιλία κατάφερε να προσβάλλει την βιομηχανία του θεάτρου όσο κανένας άλλος στο παρελθόν.

«Ήρθα απόψε με λιμουζίνα και οι πινακίδες της είχαν «φτιαχτεί» από την Φελίσιτι Χάφμαν», είπε ο Gervais και όταν κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν πρόσθεσε ότι «δεν με νοιάζει (εκείνη) την κόρη της λυπάμαι». Το σχόλιο αυτό αφορούσε την διάσημη ηθοποιό που καταδικάστηκε γιατί πλαστογράφησε αποτελέσματα εξετάσεων για να μπει η κόρη της στο κολλέγιο.

Από τα πιο σκληρά σχόλια που έκανε ο Gervais απευθυνόμενος στους ηθοποιούς ήταν ότι «ακόμα και ο ISIS να φτιάξει εταιρεία streaming όπως η Apple, η Amazon και η Disney εσείς θα καλέσετε τον ατζέντη σας να σας βρει δουλειά εκεί».

«Αν κερδίσετε απόψε ένα βραβείο μην το χρησιμοποιήσετε ως μέσο για να κάνετε πολιτική ομιλία. Δεν δικαιούστε να βγάζετε λόγους και να νουθετείτε το κοινό για τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα από τον αληθινό κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς περάσατε λιγότερο χρόνο στο σχολείο από την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Οπότε, αν κερδίσετε ελάτε εδώ, αποδεχθείτε το βραβείο σας ευχαριστείστε τον ατζέντη σας και τον θεό σας και άντε να γ@μηθείτε», είπε.

Από τις πιο καυστικές στιγμές ήταν όταν αναφέρθηκε στον παιδόφιλο Jeffrey Epstein και την σχέση του με το Χόλιγουντ. «Καλύτερο θα ήταν να δείτε όλη την πρώτη σεζόν του ‘Afterlife’ αντί να δείτε αυτή την τελετή. Είναι μια σειρά για έναν άνδρα ο οποίος θέλει να αυτοκτονήσει γιατί η γυναίκα που πεθαίνει από καρκίνο. Έχει πιο πολύ πλάκα από αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα», είπε ο καυστικός Βρετανός. Και κατέληξε: «Spoiler alert, η δεύτερη σεζόν ετοιμάζεται οπότε τελικά δεν αυτοκτόνησε. Σαν τον Jeffrey Epstein». Και όταν πάλι το κοινό διαμαρτυρήθηκε πρόσθεσε: «Σκάστε, το ξέρω ότι ήταν φίλος σας».

If you are a bit fed up with your first morning back to it, then just watch #RickyGervais’s opening monologue at last nights #GoldenGlobes 😲🤣👇 pic.twitter.com/pjt61GQuus

— The Guide Liverpool (@TheGuideLpool) January 6, 2020