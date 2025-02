«Χτυπούν» τον Έλον Μασκ για τον ναζιστικό χαιρετισμό: Σβάστικες και αντιφασιστικά συνθήματα σε έκθεση της Tesla στη Χάγη

Στόχος αγνώστων έγινε το βράδυ της Κυριακής (02.02.25) έκθεση αυτοκινήτου της Tesla στην Χάγη, σε μία «απάντηση» στον Έλον Μασκ για τον ναζιστικό χαιρετισμό που έκανε μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι άγνωστοι έβαψαν με σπρέι αντιφασιστικά συνθήματα στην είσοδο του κτηρίου όπου φιλοξενούσε την έκθεση της Tesla, η οποία ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

Τα συνθήματα που έγραψαν ήταν, μεταξύ άλλων, «όχι στους ναζί» και «άντε γ*** φασίστα» ενώ ζωγράφισαν και σβάστικες στην πόρτα εισόδου του κτιρίου, ακριβώς κάτω από το λογότυπο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα.

[The Hague, Netherlands]



Graffiti on a Tesla show room



“No to nazis”

“Fuck off fascist” pic.twitter.com/sesdTZJ5cp